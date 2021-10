Carmen Lomana se retracta tras liarla con la infanta Sofía: "No sé por qué dije esa tontería"

Donde dije digo, digo Diego y viceversa. Carmen Lomana cambia de opinión a una velocidad mayor que la del volcán de Cumbre Vieja expulsando piroclastos en La Palma. La socialité revolucionó redes sociales, y lo que no son redes sociales, al expresar su opinión sobre el estilismo escogido por la Infanta Sofía para el día de la Hispanidad.

"Ese pelo, que tiene una melena muy bonita, para un día tan importante y representativo yo no le hubiera dejado esa melena a lo Pantoja, se lo hubiera recogido un poquito (...) No hubiera enseñado tanto muslo. Tiene unas piernas que no ha salido a su madre, ha salido a la otra parte, las tiene un poco gordas", comentó en el programa 'Espejo Público' en el que colabora dejando boquiabiertos al resto de contertulios y hasta a la propia presentadora, Susanna Griso.

Días después, Carmen pidió disculpas por estos desafortunados cometarios y ayer dio un paso más al proclamarse se fan de la hija pequeña de los Reyes y desdiciéndose de todo lo dicho anteriormente.

"Ideales estaban hoy la familia real. No sé por qué he dicho esa tontería, si no tiene las piernas gordas", afirmó una entusiasmada Carmen Lomana tras disfrutar del concierto de Kiki Morente, del que salió muy bien acompañada como acostumbra y asegura: "Yo siempre voy bien acompañada".

Familia Real al margen, Carmen parece que ha cambiado de registro y ya no deja espacio en su discurso para las críticas negativas, tal y como demostró con Kiki Morente, al que no dedicó ni una sola crítica negativa ni puso objeción alguna a la actuación que el novio de Sara Carbonero ofreció en Madrid. "Tiene una voz que te mueres y toca la guitarra fenomenal", aseguró entusiasmada Carmen al finalizar el concierto.

