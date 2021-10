Impactantes confesiones de Sofía Cristo al hablar de los abusos sexuales que sufrió de niña

Sofía Cristo se sentó el sábado por la noche en el plató de 'Sábado Deluxe' para hablar abiertamente sobre dos temas que nos han dejado muy impactados: los abusos sexuales que sufrió cuando tenía cinco años y la expulsión disciplinaria de 'Secret Story' por una actitud agresiva con Miguel Frigenti.

Jorge Javier Vázquez comenzaba la entrevista preguntándole por qué había decidido contarlo en la casa y ella respondía: "Sinceramente, no lo sé. A mí cuando me llaman del programa para que les cuente mis posibles secretos, me abro con la redactora, pero no me dejan que ese sea mi secreto porque es un trauma… Yo lo hablé con la redactora porque tenía esa necesidad".

Se trata de una situación que le ha marcado de por vida y de la que, a pesar de tener cinco años, se acuerda perfectamente: "Podría describiros la situación tal cual fue. Me pasó con cinco o seis años. En un primer momento, no quería pensar en ello y me daba vergüenza, pero luego comencé a contárselo a algunas amistades".

Los colaboradores hacían hincapié en datos de la persona que le había cometido esa atrocidad y ella lo dejó claro desde el primer momento: "Es una persona que no podía venir a casa cuando quisiera. Somos de ciudades diferentes. Para que esa persona pasara unos días en casa, se tenían que alinear los astros... Jamás le diré a mi madre quién es. Sé que si digo el nombre de la persona le voy a hacer un daño innecesario a mi familia".

Sofía también desveló que esta persona se encuentra en estos momentos alejada del contacto humano: "Cuando comencé a ser consciente del problema, me pasaba el día drogada. Además, esta persona ya no puede hacer daño a nadie porque está inhabilitada. Está muy mal y ya no puede hacer daño a nadie" y aseguraba que no se lo contaría nunca a su madre porque le haría mucho dolor desvelando el nombre de la persona: "A lo mejor algún día se lo contaré a mi madre, pero, en estos momentos, como ya no tengo ese dolor, no quiero trasmitírselo a ella. Mi madre me está respetando".

