La ONCE reivindica en Talavera una movilidad autónoma, segura y accesible en el Día Internacional del Bastón Blanco

El Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha y la Agencia Administrativa de la ONCE en Talavera han conmemorado este jueves el Día Internacional del Bastón Blanco con un acto de sensibilización celebrado en el colegio Cristóbal Colón de Talavera de la Reina. El alumnado, responsables públicos, afiliados y representantes institucionales han reivindicado el derecho de las personas ciegas y con discapacidad visual a una movilidad autónoma, segura y accesible.

La jornada ha incluido la lectura del manifiesto conmemorativo del Día Internacional del Bastón Blanco, el montaje de un bastón blanco gigante y la realización de circuitos de movilidad con antifaz y bastón, permitiendo a los participantes experimentar las dificultades que encuentran las personas ciegas durante sus desplazamientos diarios, ha informado la ONCE en nota de prensa.

En el acto han participado el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha, José Martínez; el director de la Agencia de la ONCE en Talavera, Víctor Amores; el comisionado de Accesibilidad del Gobierno regional, José Luis Escudero; el delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez y los concejales del Ayuntamiento de Talavera Josefina Blázquez de Familia, Infancia, Asuntos Sociales y Educación y Jesús Antonio Núñez de Juventud y Deporte, junto a personas afiliadas usuarias de bastón blanco y representantes de la comunidad educativa.

Durante la lectura del manifiesto, la ONCE ha recordado que el bastón blanco sigue siendo hoy el principal símbolo de autonomía, libertad y participación social para miles de personas ciegas. Asimismo, ha reivindicado la necesidad de eliminar las barreras físicas y digitales que continúan limitando el ejercicio pleno de derechos tan esenciales como la educación, el empleo, la participación social o el acceso a los servicios públicos.

En este sentido, la organización ha alertado sobre obstáculos cotidianos como terrazas que invaden los itinerarios peatonales, obras mal señalizadas, mobiliario urbano inadecuado, patinetes estacionados en zonas de paso o la insuficiente implantación de semáforos accesibles.

La ONCE ha insistido en que "la accesibilidad no puede depender del código postal" y ha defendido que los espacios públicos, los servicios digitales y las nuevas tecnologías deben diseñarse desde el principio para todas las personas, incorporando los principios de accesibilidad universal y diseño para todos.

Asimismo, la organización ha subrayado que la movilidad es mucho más que desplazarse de un lugar a otro: supone poder estudiar, trabajar, acceder al ocio, participar en la vida comunitaria y ejercer una ciudadanía plena en igualdad de condiciones. Por ello, ha reclamado a las administraciones públicas, empresas y desarrolladores tecnológicos que sitúen la accesibilidad en el centro de sus decisiones y actuaciones.

Como parte de la jornada se ha presentado también el bastón rojo y blanco, utilizado por las personas con sordoceguera. Este auxiliar de movilidad incorpora una franja roja que permite identificar la existencia simultánea de discapacidad visual y auditiva, aportando mayor seguridad en los desplazamientos y facilitando la interacción y la comunicación con el entorno.

Con esta celebración, la ONCE ha querido recordar que la accesibilidad no constituye una concesión ni un privilegio, sino un derecho fundamental. La entidad ha reafirmado su compromiso con la construcción de una sociedad más inclusiva, en la que ninguna persona vea limitada su libertad por barreras evitables y donde todas puedan avanzar en igualdad de oportunidades.

"Cuando eliminamos una barrera, ampliamos derechos. Cuando mejoramos la accesibilidad, fortalecemos la democracia. Y cuando garantizamos la movilidad autónoma, construimos una sociedad mejor para todas las personas", recoge el manifiesto leído durante la conmemoración.