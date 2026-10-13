Fernando, agente de tráfico sobre la DGT: "Prefieren invertir en radares que aumentar la plantilla de guardias civiles"

La entrada en vigor el pasado 1 de octubre del nuevo Reglamento General de Circulación de la Dirección General de Tráfico (DGT) pretende reforzar la seguridad de los usuarios vulnerables de la vía y optimizar la movilidad en las carreteras españolas. Sin embargo, a pie de asfalto, la percepción de algunos agentes de tráfico es totalmente distinta.

Fernando García Poves, efectivo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil desde 2007 y secretario de la Federación de Tráfico de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), atiende a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y advierte de las "contradicciones y riesgos" que la reforma está generando entre sus compañeros de trabajo y los propios conductores.

Uno de los puntos más conflictivos del Real Decreto 518/2026 se encuentra en el artículo 88.2, que permite rebasar e incluso adelantar en línea continua a "vehículos especiales agrícolas y sus conjuntos cuando por la velocidad a que circulen puedan ser adelantados sin riesgo para ellos ni para la circulación en general", establece la norma.

Fernando García Poves, agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil desde 2007 y secretario de la Federación de Tráfico de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC). Cedida

García Poves califica de "temeridad muy grande" la maniobra autorizada por la DGT. "Te están permitiendo que adelantes a un tractor con remolque en una línea continua, pero bajo tu responsabilidad y con el consiguiente peligro de invadir el carril contrario. Es mejor perder un poco de tiempo que la vida".

Otro de los cambios establece que se debe reducir la velocidad en al menos 20 kilómetros por hora respecto al límite existente en la vía fuera de poblado al rebasar usuarios o vehículos inmovilizados. Incumplir esta premisa se considera una infracción grave y se sanciona con 200 euros de multa y la pérdida de seis puntos del carné de conducir.

"Sobre el papel puede estar bien orientada, pero en la práctica va a generar muchos problemas porque aumenta el tiempo en que invades el carril contrario", critica el agente.

Patinetes eléctricos

En lo relativo a los Vehículos de Movilidad Personal (patinetes eléctricos principalmente), el real decreto prohíbe su conducción a menores de 15 años, impone el casco homologado y exige llevar siempre encendido el alumbrado, entre otras cuestiones. A juicio de García, estas restricciones quedan incompletas sin educación ni adecuación urbana.

"La sociedad no se está tomando suficientemente en serio la peligrosidad que tienen esos vehículos. Deberían exigir una mínima formación a quienes usan estos vehículos. Además, sigue sin hacerse carriles para que puedan transitar en las ciudades y evitar caos en la circulación", señala.

Nuevas normas para motoristas

El artículo 118.1 tampoco convence al agente. Fija el uso obligatorio de "calzado cerrado que cubra todo el pie" para los motoristas que circulen por "todo tipo de vías", aunque no precisa las especificaciones técnicas del mismo. Esa falta de precisión provoca que la medida termine desvirtuándose, según él.

"El reglamento dice una cosa y luego hay una instrucción que dice que es otra. Unas zapatillas de andar por casa o una sandalia estilo Crocs podrían valer", subraya. El portavoz exige a la DGT una regulación que "no deje nada en el aire". "Que te digan puedes utilizar estas botas y estos guantes con estas homologaciones", plantea.

Baliza V-16

El secretario de la Federación de Tráfico de la AEGC desmiente tajantemente los rumores sobre una presunta rectificación de la DGT sobre la baliza V-16: "No es cierto. Estamos de acuerdo en que es un invento que no ha funcionado, pero sigue siendo obligatorio colocarla". En este sentido, Fernando recomienda colocar también los triángulos de emergencia.

Por los motivos expuestos, García Poves rechaza las últimas reformas normativas y, además, reprocha a las administraciones la falta de presencia policial en las carreteras españolas. "No tiene sentido que cambies la reglamentación si nadie la va a vigilar. La situación es grave y cada día está peor porque no hay agentes de tráfico suficientes".

"Dicen preocuparse por la seguridad vial, pero prefieren invertir en la compra de radares que en aumentar la plantilla de guardias civiles, en hacer más controles de alcohol y drogas o en arreglar los guardarraíles", concluye.