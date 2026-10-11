Inés García, novia de Lamine Yamal, creció en el pueblo más rico de Castilla-La Mancha: la renta media es de 40.916 euros

Muchos españoles han conocido a Inés García por su relación sentimental Lamine Yamal, futbolista estrella del FC Barcelona y uno de los favoritos para hacerse con el Balón de Oro 2026. Sin embargo, antes de conocer al delantero culé, la joven influencer de 21 años ya había forjado una notable comunidad en TikTok por sus vídeos sobre estilo de vida.

En esos comienzos, en 2021-2022, Inés García no vivía en Barcelona, sino que residía en la urbanización Prado del Arca situada en el pueblo de Pepino. La localidad toledana, situada a poco más de dos kilómetros de la ciudad de Talavera de la Reina, ha repetido por tercer año consecutivo como el municipio más rico de Castilla-La Mancha.

La última Estadística de los declarantes del IRPF por municipios publicada recientemente por la Agencia Tributaria cifra en 40.916 euros la renta bruta media de los vecinos del municipio donde creció la creadora de contenido.

Inés García celebrando la segunda copa del mundo de la Selección Española junto a Lamine Yamal. Redes

Tras finalizar sus estudios de Bachillerato, Inés se mudó a Sevilla para cursar el grado de Relaciones Internacionales. Su estallido mediático la llevó a centrarse por completo en su carrera en las redes sociales y la moda y, además, en agosto de 2026 decidió trasladar su hogar a Barcelona para estar cerca de Lamine.

El barrio de Pepino donde Inés pasó gran parte de su infancia es uno de los distritos residenciales de mayor calidad de vida de la zona. La mayoría de viviendas disponen de jardín privado que se complementan con las grandes avenidas arboladas.

Chalet en la urbanización Prado del Arca. Limite98.es

La vida académica y social de Inés García estuvo plenamente ligada a la ciudad de la cerámica. Durante la adolescencia, cursó secundaria y bachillerato en el instituto público Padre Juan de Mariana situado en la céntrica calle Fundidores.

Inaugurado en 1965, el IES Padre Juan de Mariana presume de ser pionero en la comarca al ofrecer la modalidad de bachillerato nocturno para adultos. Además, sobresale a nivel internacional por su participación activa en la Hydrogen Academy para la investigación del hidrógeno verde.

Inés García en su graduación en el IES Padre Juan Mariana de Talavera.

Un lugar tranquilo

El municipio con la mayor renta bruta media presume de un modelo residencial de urbanizaciones exclusivas, como Prado del Arca o Gran Chaparral, que actúan como refugio de empresarios, médicos y profesionales con ingresos muy altos. Además, la localidad ha experimentado un notable desarrollo industrial.

Pepino (Toledo). Ayuntamiento de Pepino

Su particular nombre homenajea a Alonso Pepino, uno de los labradores que refundaron el lugar en el siglo XIV bajo la denominación original de Aldea Nueva de Talavera. En el aspecto patrimonial, Pepino destaca por un casco antiguo de calles estrechas y casas con fachadas de piedra y cal.

La gastronomía del lugar tiene sus especialidades en los asados de cordero y cabrito, la caza menor y los guisos de cuchara. Mientras su relación con Lamine Yamal la ha erigido como una figura pública de dimensión internacional, los recuerdos de Inés García permanecerán en las aulas del Juan de Mariana y en el tranquilo barrio de Pepino.