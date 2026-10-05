El presidente, Pedro Sánchez, junto a los miembros de su Gobierno, en la finca de Quintos de Mora. Año 2024. La Moncloa

La gran casona de campo donde Pedro Sánchez medita sus estrategias: a 20 minutos en helicóptero de la Moncloa

Tras dos años, diez meses y 14 días de lo que ha sido su tercer mandato, Pedro Sánchez ha anunciado este lunes que el próximo 29 de noviembre se celebrarán las elecciones generales de forma anticipada. "Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente", ha confesado desde las escalinatas del Palacio de la Moncloa.

El actual presidente del Gobierno y líder del PSOE afronta 55 días de máxima intensidad política donde la finca Quintos de Mora se erige como su mayor refugio para aislarse, reflexionar y meditar sus pasos estratégicos con total discreción.

Desde su llegada a la Moncloa en 2018, Sánchez ha visitado hasta en nueve ocasiones este enclave de 6.864 hectáreas de monte mediterráneo perteneciente al Organismo Autónomo de Parques Nacionales que se sitúa en el término municipal de la localidad toledana de Los Yébenes.

El presidente, Pedro Sánchez, junto a todos los miembros de su Gobierno, en la finca de Quintos de Mora. Año 2024. La Moncloa

Este historial combina retiros privados y reuniones de trabajo con su Consejo de Ministros para planificar la estrategia de su gobierno de coalición. En enero de 2024 convocó a sus 22 ministros en este paraje toledano para coordinar el plan de acción de los siguientes meses de legislatura.

Sin embargo, en la Navidad de 2021 y en los veranos de 2019 y 2025, Sánchez escogió los Quintos de Mora para descansar junto a su esposa, Begoña Gómez, y su familia. Al ser un lugar de difícil acceso para la prensa, Sánchez aprovecha sus estancias allí para pasear por las dehesas, observar la fauna silvestre y hacer running, una de sus aficiones habituales.

Entorno natural de la fina los Quintos de Mora. Turismo CLM

Naturaleza y privacidad a 20 minutos de Moncloa

Quintos de Mora destaca por albergar más de 2.500 ciervos y poblaciones de jabalíes, corzos y gamos que hacen vida en los valles y bosques de alcornoques y madroños que rodean la propiedad. La residencia presidencial de la finca es una gran casona de campo tradicional castellana que ha sido remodelada para el máximo confort y seguridad.

Su interior dispone de amplios salones de reuniones y de varias estancias reservadas exclusivamente para la estancia del presidente y sus invitados. Más allá de la vivienda, la propiedad cuenta con grandes porches, jardines con piscina y un helipuerto que conecta el enclave con la Moncloa en un vuelo de solo 20 minutos.

Finca los Quintos de Mora en Los Yébenes (Toledo). X

El refugio de los presidentes

Tras las desamortizaciones del siglo XIX, el Estado español adquirió los Quintos de Mora en 1942. Gracias a su máxima discreción y privacidad, este enclave se ha convertido en el retiro de la gran mayoría de los presidentes del Gobierno de España y donde se han celebrado reuniones diplomáticas y políticas de alto nivel.

Quintos de Mora en Los Yébenes (Toledo). Turismo CLM

Fue Felipe González (PSOE - presidente del Gobierno del 1982 al 1996) quien inauguró esta tradición en los noventa. La época dorada llegó con José María Aznar (PP - presidente del Gobierno del 1996 al 2004), ya que durante su mandato los Quintos de Mora acogieron la cumbre de 2001 con el presidente estadounidense George W. Bush.

De los últimos líderes del Ejecutivo nacional, Mariano Rajoy ha sido el único que no ha establecido su "Moncloa rural" en este paraje de los Montes de Toledo.