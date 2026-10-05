Fundación Eurocaja Rural, JCCM y CIEES clausuran el curso de digitalización para jóvenes con discapacidad intelectual

Fundación Eurocaja Rural ha participado en el acto de clausura de una nueva edición del programa formativo impulsado por la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha y la Fundación CIEES, iniciativa orientada a favorecer la capacitación profesional y la inclusión laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad por razones de discapacidad intelectual.

En el acto han participado el presidente de Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la JCCM, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el presidente de Fundación CIEES, herramienta de Grupo de Entidades Sociales CECAP, Andrés Martínez Medina.

El presidente de Fundación Eurocaja Rural, Javier López Martín, subrayó durante su intervención que esta iniciativa constituye una herramienta real de inclusión social y laboral, ya que facilita el acceso al empleo, fomenta la autonomía personal y contribuye a generar igualdad de oportunidades. Asimismo, resaltó el compromiso de las entidades impulsoras del proyecto y la implicación de la Fundación Eurocaja Rural en aquellas actuaciones orientadas a favorecer la formación, la empleabilidad y la integración plena de las personas con discapacidad, ha informado la fundación en nota de prensa.

Durante el acto, Fundación Eurocaja Rural felicitó a los alumnos participantes por el esfuerzo, la dedicación y la constancia demostrados a lo largo del proceso formativo, así como por los conocimientos y habilidades adquiridos para afrontar con mayores garantías su incorporación al mercado laboral, reconociendo igualmente el apoyo de las familias, docentes, profesionales y entidades colaboradoras que han contribuido al éxito de esta nueva edición del programa.

"Programas como este permiten avanzar hacia una sociedad más inclusiva al facilitar experiencias formativas y laborales en entornos normalizados, favoreciendo la participación activa de las personas con discapacidad y contribuyendo a poner en valor todo su potencial. La inclusión se construye con oportunidades, acompañamiento y confianza en las capacidades de cada persona", indicó.

Colaboración

Asimismo, reconoció el compromiso mantenido desde hace años por parte de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha y la Fundación CIEES, entidades que han consolidado un proyecto de referencia en materia de inclusión sociolaboral y generación de oportunidades.

Por último, significó los excelentes resultados obtenidos por este programa a lo largo de los años, especialmente la labor desarrollada por los participantes en el Archivo Regional de Castilla-La Mancha, donde han podido adquirir experiencia práctica y fortalecer sus competencias profesionales.

Por su parte, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital destacó la exigencia de este programa y el mérito de los alumnos al completarlo, demostrando su total preparación para su inserción laboral.

Por último, el presidente de la Fundación CIEES, herramienta de Grupo de Entidades Sociales CECAP, Andrés Martínez Medina, señaló que gracias a este programa y la colaboración de las instituciones y empresas se consigue dar oportunidades reales de empleo al colectivo y retener el talento de estos jóvenes en nuestra tierra.