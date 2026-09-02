Anécdotas, recuerdos y emoción en la primera tertulia de 'El Miradero' sin Álvaro de la Paz: "Escucharle era un placer"

Rosa Nogúes, Álvaro de la Paz, Fernando Franco y Carlos Abengózar, de izquierda a derecha, durante una de las tertulias. Cadena SER Toledo

Una semana después de la muerte repentina de Álvaro de la Paz, sus compañeros de tertulia en la Cadena SER Toledo han tenido que hacer este miércoles su primer programa sin él. El espacio 'El Miradero’, dentro de ‘Hoy por Hoy Toledo', ha dedicado sus primeros minutos de la temporada radiofónica 2026/2027 a recordar al periodista de EL ESPAÑOL, fallecido el pasado 25 de agosto a los 40 años de edad.

Álvaro participaba cada miércoles en este espacio, dirigido por Carlos Abengózar. Su ausencia ha marcado el inicio de una tertulia en la que sus compañeros han compartido recuerdos, anécdotas y palabras de cariño hacia quien fue una de las voces habituales del programa durante años.

El programa ha comenzado recuperando el mensaje que un emocionado oyente anónimo dejó en antena una semana antes, nada más conocerse la noticia del fallecimiento.

Después ha tomado la palabra Rosa Nogués, compañera habitual de la tertulia que ha explicado que durante los más de dos años compartidos descubrió en Álvaro mucho más que a un compañero de profesión. "Han sido dos años en los que yo he descubierto a un compañero que además de compañero se ha hecho amigo. Y eso hoy en día es muy difícil", ha asegurado.

También ha destacado su forma de relacionarse con los demás, su respeto y su manera de entender el periodismo y la propia tertulia. "Miro la silla y no quiero hacerme a la idea de que esa silla no se va a volver a ocupar", ha lamentado.

Bromas y anécdotas

Carlos Abengózar, que ha destacado la "búsqueda de consenso" que caracterizaba a Álvaro, también ha recuperado algunas de las pequeñas escenas que formaban parte de las mañanas de radio. Ha recordado cómo, en ocasiones, llegaba tarde y golpeaba la silla con su cuaderno.

El presentador ha puesto especialmente el foco en la relación que mantenía con Fernando Franco, director de ABC Toledo y colaborador habitual de la tertulia. Álvaro solía reclamar que fuera él quien comenzara a hablar. "Fernando, Fernando, que empiece Fernando".

Y cuando Álvaro participaba a distancia, era Franco quien le devolvía la petición con un: "Que empiece Álvaro".

"Escucharle era un placer"

También ha intervenido Fidel Manjavacas, periodista de Toledodiario.es y compañero de Álvaro en 'El Miradero'. Su recuerdo se ha centrado en la capacidad del periodista para debatir y compartir ideas. "Escucharle era un placer. Dialogar con él, un ejercicio que de antemano sabías que ibas a disfrutar".

Manjavacas ha destacado el respeto y la admiración que Álvaro despertaba entre sus compañeros. Ha hablado de un periodista que hacía su trabajo "sin ruido", con constancia y con una gran profundidad cultural.

También ha recordado la facilidad con la que se podía debatir con él sin necesidad de elevar la voz. "Era un ejemplo de lo que tiene que ser compartir ideas, exponer y aprender".

Su intervención ha terminado con un mensaje directo al periodista: "Álvaro, un abrazo enorme donde estés".

Un periodista muy querido en Toledo

Vecino de la localidad toledana de Illescas, Álvaro de la Paz estaba casado y era padre de una hija de apenas un año. Doctor en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Profesorado por la UCLM, dio sus primeros pasos en el oficio en 2013, colaborando con distintas cabeceras nacionales antes de desarrollar buena parte de su carrera en La Tribuna de Toledo.

Ejercía como redactor en EL ESPAÑOL desde abril de 2025, además de colaborar como analista político en la Cadena SER.

Su muerte ha provocado una ola de condolencias entre compañeros de profesión, alumnos y políticos de Castilla-La Mancha, que han lamentado la pérdida de uno de los profesionales más queridos del periodismo toledano.