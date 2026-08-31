El periodista Alberto Molero, de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, será el pregonero de las fiestas de Los Yébenes

El periodista de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha Alberto Molero será el encargado de pronunciar el pregón inaugural de las Ferias y Fiestas de Los Yébenes (Toledo), su localidad natal.

Molero, nacido en 1984, tomará la palabra el próximo jueves 10 de septiembre a partir de las 21.00 horas, en un acto que servirá para dar comienzo oficialmente a las celebraciones en honor a la Virgen de Finibusterre y que incluirá también la coronación de las reinas de las fiestas.

El Ayuntamiento del municipio toledano ha elegido al periodista para abrir las fiestas, que se prolongarán hasta el lunes 14 de septiembre.

Molero, natural de Los Yébenes, ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en el periodismo de Castilla-La Mancha. Es uno de los periodistas más veteranos de la redacción de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos en 2007, comenzó su trayectoria profesional en Onda Cero Toledo.

Posteriormente se incorporó a la sección de deportes de El Día de Toledo, donde permaneció hasta la desaparición del periódico en 2012. Durante su etapa como periodista deportivo también colaboró con medios como El Digital Deportivo y Canal Regional de Noticias.

Hace más de una década llegó a la redacción de este periódico, entonces bajo la cabecera El Digital de Castilla-La Mancha. Desde entonces ha desarrollado su labor como redactor de actualidad, política y sociedad y ha vivido desde dentro el proceso de integración del medio en EL ESPAÑOL.

Cinco días de fiestas

El pregón del jueves 10 será el punto de partida oficial de unas celebraciones que tendrán como uno de sus primeros grandes actos la coronación de las reinas de 2026 y la ofrenda floral a la Virgen de Finibusterre. La jornada concluirá con una verbena amenizada por la Orquesta Nuevo Versalles.

El viernes llegará el desfile de carrozas, junto a la obra de teatro musical La Selva, un castillo de fuegos artificiales y la actuación de la Orquesta Miami Show.

El sábado estará marcado por los actos religiosos en honor a la Virgen de Finibusterre, con misa mayor y procesión a las 20.00 horas, además de una sesión vermú, fútbol y la actuación nocturna de la Orquesta Sonital.

El domingo tendrá lugar el mercado artesanal ARTEFERIA, el espectáculo infantil de Cantajuego, una novillada con picadores y la actuación de la Orquesta Nueva Alaska.

Las fiestas concluirán el lunes 14 de septiembre con teatro de calle, una última sesión vermú, fútbol sala, un espectáculo de variedades y la traca final prevista a las 00.15 horas.