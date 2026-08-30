La influencer Rocío Camacho anuncia que está embarazada: "Desde que lo supe vivo en una nube de felicidad"

La influencer castellanomanchega Rocío Camacho ha anunciado a través de su Instagram que está embarazada de cinco meses. "La noticia más importante de mi vida", ha expresado en una publicación.

Además de compartir bastantes fotografías de las últimas semanas, ha compartido el emocionante vídeo en el que descubre que está embarazada.

"Dos mareos, un vómito y tres días de retraso después decidí hacerme un test de embarazo sin decirle nada a nadie. Tenía claro que era prácticamente imposible estar embarazada, pero esto es lo que pasó", ha asegurado la joven natural de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), que contrajo matrimonio con Guillermo Aylón el pasado 20 de septiembre de 2025.

Aunque ha asegurado que tenía "muchas ganas de contarlo", ha reconocido que su marido y ella habían decidido "vivir la primera etapa en la intimidad" y disfrutarlo con los suyos.

"Hace poquito hemos descubierto el sexo del bebé. Solo os puedo decir que estoy en una nube de felicidad, tranquilidad, ilusión, paz, confianza y gratitud absoluta", ha explicado.

Ahora, ha anunciado que cada semana irá haciéndose una foto para mostrar a sus seguidores el cambio y cómo va creciendo su bebé en su interior.

Desde EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha nos sumamos a la alegría y mandamos nuestra más sincera enhorabuena a la pareja.