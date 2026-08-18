La nueva vida de Edu Benito: de debutar con Iker Casillas a rey de la noche de lujo madrileña y viajes a Dubái

Tras colgar las botas, la mayoría de futbolistas optan por seguir ligados al césped como entrenadores, directores deportivos, agentes o analistas en televisión. Pero ese no fue el caso de Eduardo Benito Fernández, más conocido como Edu Benito.

Natural de la localidad toledana de Puente del Arzobispo y sobrino del legendario central del Real Madrid, Goyo Benito, el exdelantero pasó de buscarse un hueco en el fútbol profesional a convertirse en uno de los empresarios del ocio nocturno más influyentes de Madrid.

En sus inicios, Edu proyectaba un gran futuro en el deporte rey. En febrero de 1998, con apenas 14 años, llegó a debutar con la Selección Española Sub-16 compartiendo vestuario nada menos que con Iker Casillas.

Edu Benito en su etapa en el Real Madrid. BDFútbol

Se formó en las categorías inferiores del Real Madrid y posteriormente militó como punta de referencia en equipos de Segunda División B y Tercera como el Gimnàstic de Tarragona (temporada 2002-03), el CD Toledo (2003/04) o el CF Gavà.

"No soy un ladrón"

Edu Benito en su etapa en Segunda División B. BDFútbol

Una batería de lesiones en los ligamentos frenó en seco su progresión sobre el césped y aceleró su prematura retirada de los campos. Antes de colgar las botas definitivamente, Edu pasó por el conjunto toledano del CD Villacañas, que no pasó desapercibido.

Benito aterrizó en Villacañas a petición del técnico Carlos Tomás Viso. Tras el posterior cese del entrenador, el delantero comunicó al club que se sentía "sin fuerzas ni ilusión". El choque entre la directiva y el futbolista saltó a los medios cuando la directiva le acusó de bajo rendimiento y le reclamó devolver 3.000 euros.

Ante esto, Edu respondió tajantemente en declaraciones al diario ABC para defender su honorabilidad: "No le debo ni un euro al Villacañas y lo sabe muy bien el presidente", explicó.

"Es verdad que el club me pagó tres mensualidades por adelantado, pero tampoco me pagaron las nóminas de diciembre y enero. No soy un ladrón y tengo la conciencia tranquila", añadió.

Edu Benito y su mujer Diana en Dubái. Redes

De Tiffany's a Dubái y Londres

Lejos de hundirse, Edu Benito supo volcar todo su instinto en el sector del lifestyle y el entretenimiento de alta gama. En 2018 fundó la discoteca Tiffany's The Club, convirtiéndola rápidamente en una de las más exclusivas de la capital de España.

Actualmente, el local ofrece un concepto innovador de fiestas privadas que atrae a artistas de talla mundial y grandes personalidades. A este éxito se suman otras marcas y salas de gran calado en la noche madrileña e ibicenca como Perreo VIP, Las Tres Sesenta o Keeper Ibiza.

El crecimiento de su sello ha sido tal, que el empresario toledano ya planea exportar su modelo de club nocturno a capitales internacionales como Dubái y Londres. Su visión de negocio lo condujo hasta Estados Unidos donde creó The Black Pearl Experience.

Esta firma con sede en Miami ofrece un catálogo exclusivo de alquiler de villas de alto lujo, yates de gran eslora y coches deportivos de alta gama de marcas como Ferrari, Porsche o Lamborghini.

Mbappé o Vinícius Jr

Su pasado deportivo y su estatus en el ocio nocturno, le han permitido mantener una estrecha amistad con grandes estrellas del fútbol mundial. Es habitual ver en sus locales o eventos privados a figuras como Vinícius Jr.

Edu Benito junto a Lucas Hernández y Javier Martínez, entre otros. Redes

Una de las últimas citas de Edu Benito con la élite del balompié fue la boda de Lucas Hernández y la modelo Victoria Triay en París el pasado 27 de julio. El toledano acudió como invitado junto a su mujer, Diana, y su hija y compartió momentos con Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Javier Martínez, entre otros.

Con una comunidad que supera los 200.000 seguidores en su cuenta de Instagram (@EduBenito), el puenteño comparte un estilo de vida de alto nivel adquisitivo que confirma su éxito más allá del fútbol.