El refugio de Peldanyos: un pueblo manchego de 5.000 habitantes con una ermita del siglo XVI y tres lagunas

Sergio Bolaños o más conocido como Peldanyos es uno de los creadores de contenido gastronómico e influencers más relevantes de España. Detrás de una de las figuras del momento en internet se esconde una infancia discreta en lo más profundo de la Mancha. Aunque nació y creció en Valencia, sus raíces familiares permanecen en un rincón de la provincia de Toledo.

En una de las últimas entregas de su canal de YouTube, Sergio confiesa sus orígenes tras degustar unas "patatas revolconas" con torreznos que lo transportaron a su niñez. "Mi pueblo es Villafranca de los Caballeros y mi abuelo ha hecho toda la vida un plato parecido que se llama mojete".

Seguidamente rememora con nostalgia que aquella elaboración a base de "patata, pimentón y azafrán" —productos típicos de la zona— era su "comida favorita junto con el cocido". Unas declaraciones que evidencian el fuerte lazo afectivo que une a Peldanyos con la localidad toledana donde nació parte de su familia.

Playa de Villafranca de los Caballeros (Toledo). Turismo CLM

El pueblo manchego de Peldanyos

Esta villa de cerca de 5.000 habitantes es conocida por su entorno histórico y natural, destacando la Reserva Natural del Complejo Lagunar. Estas aguas denominadas popularmente como la "Playa de la Mancha" cuentan con más de dos kilómetros de playa fluvial rodeada de aves migratorias.

Interior de la ermita de Santa Ana de Villafranca de los Caballeros. X

Más allá del agua, Villafranca suma un riquísimo patrimonio histórico. En el plano religioso destaca la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción y su icónica ermita del siglo XVI que destaca por albergar unos frescos de un gran valor artístico. En cuanto a fiestas y celebraciones, el municipio presume de tener un carnaval único declarado de Interés Turístico Regional.

Su gran particularidad es que dos mundos opuestos conviven en la misma calle: el respeto y la devoción religiosa hacia los difuntos junto al color y la sátira pagana del carnaval. Por si fuera poco, el término municipal custodia búnkeres y fortificaciones defensivas que formaron parte de las líneas de resistencia durante la guerra civil española.

Los refugios de la Guerra Civil de Villafranca de los Caballeros. Viajes CLM

Graduado en Ingeniería Industrial, Sergio Bolaños cambió las aulas por las redes tras el confinamiento de 2020. Su naturalidad y tono desenfadado al analizar desde menús de alta cocina hasta novedades de supermercado conquistaron a miles de personas en el ecosistema digital.

Actualmente, compagina las reseñas gastronómicas en redes con su marca de alimentación (Sugar Papi), participaciones en eventos masivos como La Velada del Año de Ibai Llanos y polémicas mediáticas tras el requerimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por incorrecta identificación de comunicaciones comerciales.

Pese a su ritmo de vida frenético entre cámaras, marcas y exposición pública, Peldanyos sigue guardando un hueco a Villafranca de los Caballeros porque allí fue donde compartió momentos mágicos con sus padres y abuelos paternos.