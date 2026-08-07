Gente de Zona y Abraham Mateo elevan la Preferia de Quintanar de la Orden: "Estos días se duplicará la población"

Quintanar de la Orden (Toledo) encara uno de los fines de semana más esperados del verano con la vista puesta en la Preferia 2026. Los conciertos de Gente de Zona y Abraham Mateo, que se celebrarán este viernes y sábado, respectivamente, convertirán al municipio toledano en un importante foco de atracción para miles de personas.

Estos visitantes llegarán de distintos puntos de España, así lo asegura Antonio de la Guía, concejal de Juventud y Ocio de Quintanar de la Orden. El Ayuntamiento calcula que la localidad pasará de sus cerca de 8.000 habitantes habituales a reunir entre 16.000 y 17.000 personas durante estos días.

"Esperamos que, por lo menos, la población se doble", asegura De la Guía, quien destaca que el ambiente festivo ya se percibe desde hace días. "Sales por las calles y ves a gente que normalmente no está aquí. Son vecinos de Quintanar que viven en Madrid o en otras ciudades y que aprovechan las fiestas para volver a casa", explica.

El gran reclamo llegará este viernes con el concierto de Gente de Zona en el campo de fútbol Alfonso Viller García. El dúo cubano, responsable de éxitos internacionales como La Gozadera, abrirá un fin de semana que continuará en la madrugada del sábado con la actuación de Abraham Mateo, inmerso en la gira con la que celebra sus dos décadas sobre los escenarios.

Miles de asistentes y un amplio dispositivo de seguridad

Para De la Guía, ambos artistas representan una combinación perfecta para atraer a públicos de diferentes edades. "Gente de Zona tiene canciones que hemos bailado todos durante años y Abraham Mateo, además de sus propios éxitos, interpreta versiones que también conectan con gente más mayor", señala.

Las previsiones de asistencia reflejan la dimensión de las citas musicales. El Ayuntamiento espera congregar entre 3.000 y 4.000 personas en el concierto de Gente de Zona y rozar las 5.000 durante la actuación de Abraham Mateo, cifras que han obligado a preparar durante semanas un amplio dispositivo de seguridad.

El Consistorio lleva meses coordinando el operativo junto a la Guardia Civil, la Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y la Delegación del Gobierno con el objetivo de garantizar el desarrollo de ambos eventos. "Son conciertos de gran formato y queremos que todo transcurra con absoluta normalidad", afirma el edil.

Además, la procedencia de los asistentes confirma el alcance de la programación. Según el concejal, las entradas se han vendido a personas de comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana o Cataluña, lo que refuerza el impacto turístico y económico que tendrán estos conciertos para la localidad.

Una programación para todas las edades

Aunque la música será la gran protagonista del fin de semana, la Preferia incluye propuestas pensadas para todos los públicos. Este sábado se celebrarán el XXVII Torneo de Ajedrez, las finales del Torneo de Fútbol Sala y el X Trofeo Gaspar Sánchez-Grande Raposo de veteranos, antes del esperado concierto de Abraham Mateo y la posterior After Party con DJ Romey.

El domingo será el turno de la Banda Sinfónica Municipal Santa Cecilia, que ofrecerá un concierto con bandas sonoras y musicales en la Plaza de la Constitución. Una propuesta que, según Antonio de la Guía, demuestra la apuesta del Ayuntamiento por ofrecer una programación variada.

"Queremos que haya actividades para todas las edades, desde los más pequeños hasta los mayores. Los conciertos son importantes, pero también lo son el deporte, la música de banda o los concursos tradicionales", subraya.

La programación continuará el jueves 13 de agosto con el XIX Concierto Aniversario de la Unión Musical Quintanareña, antes de que la localidad se sumerja de lleno en la celebración de su Feria y Fiestas 2026.