La mortalidad en las carreteras de Castilla-La Mancha crece hasta junio con 45 víctimas mortales: 17 fallecieron en moto

Los 128 accidentes de tráfico graves registrados en Castilla-La Mancha durante el primer semestre del año han dejado 45 fallecidos y 238 heridos de diversa consideración.

Frente al mismo periodo de 2025, los accidentes graves han aumentado de 118 a 128. El incremento ha sido más acusado en el número de víctimas mortales, que ha pasado de 33 a 45 fallecidos.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha coordinado una media de 21 accidentes de tráfico graves al mes entre enero y junio. Muchos de ellos fueron salidas de vía sin otros vehículos implicados, un patrón ya visto en ejercicios anteriores.

Las motocicletas han estado implicadas en una parte importante de las salidas de vía y han protagonizado la mayoría de los accidentes registrados con vehículos de dos ruedas. Su gravedad también ha sido especialmente elevada: 17 de las 45 personas fallecidas han sido motoristas.

El accidente más grave del semestre de este tipo de vehículos se produjo en marzo en el término municipal de Elche de la Sierra (Albacete), cuando colisionaron entre sí tres motos y fallecieron sus tres conductores.

Con respecto a las salidas de vía, los datos que ha dado a conocer la Dirección General de Tráfico (DGT) establecen que la distracción, el exceso de velocidad y el consumo de alcohol y drogas estuvieron detrás del resto de este tipo de siniestros.

Albacete, líder en mortalidad

Por provincias, Toledo, Cuenca y Guadalajara han concentrado, por este orden, el mayor número de accidentes graves durante el primer semestre. Entre las tres han sumado 84 siniestros, el 65 % del total registrado en Castilla-La Mancha.

La provincia de Toledo ha sido, con diferencia, la que más accidentes de tráfico graves ha registrado durante el primer semestre. En sus carreteras se han visto 34 siniestros, una cifra que ha descendido de forma notable respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 50 siniestros.

A su vez, en las provincias de Guadalajara y de Cuenca se han contabilizado 25 accidentes de tráfico graves en los seis primeros del año en ambas, mientras que en la provincia de Ciudad Real se han producido 24 siniestros graves y 20 en la de Albacete.

Paradójicamente, Albacete ha acumulado la mayor cifra de víctimas mortales, con 13 fallecidos, de los que ocho han perdido la vida en accidentes de motocicleta. Guadalajara ha sumado 10 muertos, cinco de ellos en siniestros con motos implicadas, mientras que Cuenca ha contabilizado ocho fallecidos, uno de ellos en un accidente grave de motocicleta.

Toledo y Ciudad Real han sido las provincias con menor mortalidad, con siete fallecidos cada una. Tres de las víctimas mortales registradas en las carreteras ciudadrealeñas han perdido la vida en accidentes de moto, mientras que en la provincia de Toledo no se ha producido ningún fallecimiento en este tipo de siniestros.

Por meses, enero y febrero han sido los periodos con menor siniestralidad y mortalidad, al registrar 12 accidentes de tráfico graves y cinco fallecidos en cada uno de ellos. En el extremo opuesto se ha situado junio, que ha cerrado el semestre con el peor balance: 36 siniestros graves y 14 víctimas mortales.