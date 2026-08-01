La delicada salud mental de las chicas de Castilla-La Mancha: el 20 % sufre malestar y el 11 % ha pensado en quitarse la vida

Las jóvenes de Castilla-La Mancha perciben que su salud mental es peor que la de los chicos de la misma edad y región. El informe Infancia, adolescencia y bienestar digital, elaborado por Unicef, asegura que una de cada cinco (20,1 %) adolescentes "reconocen sentimientos y síntomas que generan incomodidad psicológica y dificultan el bienestar cotidiano". Solo el 8,9 % de ellos se reconoce esta situación.

La brecha por razón de sexo se amplía cuando se les pregunta por el suicidio, el más extremo de los escenarios relacionados con el malestar psicológico. El 11,2 % de las jóvenes que cursan estudios de secundaria, bachillerato o formación profesional en la región se ha planteado el intento autolítico, frente al 3,1 % de los chicos.

La conducta suicida despunta entre las jóvenes de la región y es manifestada como opción por una de cada nueve encuestadas. Sin embargo, aunque la ideación tiende a tener un patrón femenino, la consumación se lleva por delante a muchos más hombres: entre 2001 y 2024 en Castilla-La Mancha, se contabilizaron 2.989 decesos por esta causa en hombres —de todas las edades— y otros 692 en mujeres.

El estudio de Unicef señala que el malestar emocional "en la adolescencia es relativamente frecuente y puede afectar tanto a la salud como a las relaciones personales y al rendimiento académico". Además, confirma los peores datos de la cohorte femenina.

La peor percepción de ellas también alcanza a los vínculos familiares. En una escala del 0 al 10, los chicos otorgan un 9 a la calidad de la relación con sus padres, una nota que baja hasta el 8,6 en el caso de ellas.

En la misma línea, los varones jóvenes de la comunidad autónoma puntúan con un 9,1 la relación con sus colegas, ponen un 8,1 a la que tienen con sus compañeros de clase y estiman con un 7,6 la que guardan con sus profesores.

Por su parte, las chicas valoran con una nota de 8,9 el vínculo con sus amigas y con un 7,6 el lazo con sus compañeros, dos puntuaciones inferiores a las que conceden ellos. Sin embargo, ponderan con un 7,7 el nexo que tienen con quienes les dan clase o tutorizan.

Las chicas se llevan mejor con sus docentes que los chicos; también consideran mejor la relación que mantienen con los educadores que con sus iguales en las aulas.

Otras formas de violencia

El 82,1 % de los adolescentes de Castilla-La Mancha aseguran que han ejercido al menos una manifestación de violencia hacia sus padres en el último año, una categoría que incluye "conductas de agresión física, verbal o psicológica ejercidas por hijos e hijas hacia sus progenitores u otros cuidadores".

El estudio subraya que "como pauta general, las chicas ejercen mayor violencia verbal y psicológica y los chicos más violencia física".

Otro aspecto tratado en esta investigación es el del acoso escolar, una categoría que se describe como "la experiencia de sufrir daños físicos, verbales, sociales o emocionales en el contexto educativo" y que ha afectado al 16,8 % de las chicas. En el caso de los hombres, se declaran como víctimas el 13,3 % de ellos.

Sin embargo, solo el 2,9 % de las adolescentes y el 3,8 % de los jóvenes reconocen haber ejercido como agresores.

La huella de esta forma de violencia resulta especialmente intensa: el 17,9 % de los jóvenes que han sido víctimas de bullying muestran un riesgo suicida elevado, un porcentaje que cae hasta el 3,7% en aquellos que nunca han estado involucrados en un episodio de este tipo.

Pareja y sexualidad

Según este estudio, el 33,3 % de los jóvenes de Castilla-La Mancha aseguran que han vivido al menos una manifestación de violencia digital en la pareja, dos puntos más que la media nacional. El control de las amistades en redes sociales emerge como la forma más habitual de dominio.

Además, el 72,6 % del alumnado asegura que no habla nunca o casi nunca en su casa sobre sexualidad, aunque el 54,3 % explica que ha recibido en fechas recientes "algún tipo de charla o actividad relacionada con la educación afectivosexual en su centro educativo".