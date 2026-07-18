La tercera ola de calor del verano llega el martes: Albacete superará los 41 grados de máxima durante varios días

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado de la llegada de una ola de calor que comenzará previsiblemente el martes 21 de julio y se prolongará, al menos, hasta el jueves 23, con temperaturas que podrán superar localmente los 45 grados en el tercio sureste peninsular.

Según la Aemet, el episodio afectará principalmente a la zona comprendida entre las provincias de Murcia, Almería, Alicante y Albacete; además de áreas interiores de Granada y Valencia. El extremo meteorológico castigará el valle del Guadalquivir, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste, los valles pirenaicos y el interior de Mallorca.

La situación estará favorecida por un patrón de bloqueo atmosférico, el establecimiento de una dana al oeste de la Península y la entrada de una masa de aire muy cálido, seco y con polvo en suspensión procedente del norte de África.

Previsión meteorológica para la ciudad de Albacete. Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)

La agencia prevé un ascenso progresivo de las temperaturas desde este fin de semana. El martes comenzará previsiblemente la ola de calor, con máximas de entre 41 y 43 grados en puntos del interior del tercio sureste y valores que podrán superar localmente los 44 grados.

El miércoles persistirá un calor intenso, mientras que el jueves se espera el pico más alto de temperatura. Ese día los termómetros alcanzarán entre 42 y 44 grados en el tercio sureste, con registros superiores a los 45 grados de forma puntual, además de máximas de entre 41 y 43 grados en el valle del Guadalquivir y la cuenca del Genil y de 40 a 42 grados en el valle del Ebro y las depresiones del nordeste.

La Aemet advierte de un nivel de peligro importante durante las horas centrales del día, especialmente para las personas vulnerables y quienes realicen actividades al aire libre. También prevé noches muy cálidas, un riesgo extremo de incendios forestales y la posibilidad de tormentas secas de evolución en zonas de montaña.

Aunque a partir del viernes podrían comenzar a descender las temperaturas, la agencia subraya que la incertidumbre sigue siendo elevada y no descarta que la ola de calor se prolongue más allá del jueves.