Castilla-La Mancha busca su "pueblo más bonito" 2026: ya puedes votar por tu candidato en la web de CMMedia

La cadena de televisión pública autonómica, Castilla-La Mancha Media (CMM), ha abierto este martes 14 de julio el proceso para elegir 'El Pueblo Más Bonito de Castilla-La Mancha' en 2026.

A través de la página web habilitada por este programa, los participantes pueden votar por sus preferencias hasta el 28 de julio. Del resultado de esas votaciones saldrán los tres representantes de cada provincia (15 en total) que pasarán a la siguiente fase del concurso presentado por Mariló Leal.

En esta primera fase participarán aquellas localidades de menos de 20.000 habitantes que no hayan formado parte de ediciones anteriores del programa que cumple su décimo aniversario.

La elección de 'El Pueblo Más Bonito de Castilla-La Mancha' culmina en torno al mes de noviembre, cuando se anuncia el nombre del ganador que además cuenta con el privilegio de ser el escenario desde donde CMM retransmitirá las campanadas de fin de año.

El vencedor de 2026 tomará el testigo de Huélamo (Cuenca), pueblo más bonito de la pasada edición que se impuso en una emocionante final a Pelahustán (Toledo), Membrilla (Ciudad Real), Berniches (Guadalajara) y Casas de Ves (Albacete).

'El Pueblo Más Bonito de Castilla-La Mancha' edición 2026. CMMedia

Desde que el ente público pusiese en marcha esta iniciativa en 2016 los ganadores han sido Belmonte (Cuenca), Liétor (Albacete), Villahermosa (Ciudad Real), Tomelloso (Ciudad Real), Bogarra (Albacete), Sisante (Cuenca), Valdeganga (Albacete), Hinojosa de San Vicente (Toledo), La Solana (Ciudad Real) y Huélamo (Cuenca).