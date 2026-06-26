La huella del juez Peinado en Castilla-La Mancha: secretario de 2 pueblos, una oposición fallida y una corrida de toros

El juez Peinado y varios elementos representativos de los lugares de Castilla-La Mancha donde trabajó.

El juez del momento en España tiene nombre y apellidos: Juan Carlos Peinado. El magistrado que hoy desde Madrid instruye la mediática causa judicial contra Begoña Gómez —esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez— consolidó buena parte de su carrera en pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha.

Pese a ser natural de El Tiemblo (Ávila), Peinado guarda un especial vínculo con la región donde trabajó como secretario municipal en diversos ayuntamientos y ejerció en varios tribunales del territorio.

A finales de los años setenta y principios de los ochenta, se postuló a varias oposiciones, entre ellas como técnico de Administración General para el Ayuntamiento de Talavera de la Reina en 1981, tal y como consta en la orden del BOE del 7 de abril del citado año.

La primera experiencia laboral del juez Peinado en Castilla-La Mancha llegó en 1980 cuando fue nombrado secretario de tercera categoría en la agrupación de municipios toledanos de Lominchar y Palomeque.

Poco después, y tras figurar como suspenso para una plaza de primera categoría, consiguió ascender de escala y obtuvo la plaza de secretario de segunda categoría en el Ayuntamiento de Villatobas. Su estancia en este rincón de la provincia de Toledo concluyó ese mismo año, ya que se trasladó como secretario a Torres de la Alameda (Madrid).

Salto a magistrado en Talavera

El camino judicial del magistrado partió en la década de los noventa a través del denominado tercer turno para juristas de acreditada competencia. De acuerdo con una resolución del 28 de septiembre de 1993, fue excluido inicialmente por no acreditar algunos requisitos, pero finalmente fue convocado a la entrevista en enero de 1994 y logró su promoción a los 40 años.

El Juzgado de Primera Instancia en Instrucción de Arenas de San Pedro (Ávila) fue su primer destino. Mediante un concurso de traslado ordinario, Peinado pasó a ser el juez titular del Juzgado de Primera Instancia en Instrucción número 3 de Talavera de la Reina en 1997.

En la ciudad de la cerámica vivió una etapa de gran estabilidad laboral donde consolidó su experiencia en los tribunales y ascendió en el escalafón judicial. Dada su antigüedad fue promovido a la categoría de magistrado en el tribunal talaverano en 1999.

Su vinculación con Talavera ha perdurado en el tiempo, dejándose ver públicamente en fechas más recientes, concretamente este año fue captado asistiendo a una corrida de toros en La Caprichosa con motivo de la Feria de San Isidro.

El juez Peinado en los toros en Talavera de la Reina. ¡Olé, los buenos aficionados! pic.twitter.com/QIrW6rx7ho — Íñigo Coello de Portugal Martínez del Peral (@icpmp) June 21, 2026

La última etapa profesional del afamado togado en la región disfrutó de una breve estancia en Albacete. Allí, en el año 2004, prestó servicios en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Albacete. Un año después inició su traslado definitivo a la Comunidad de Madrid.

Tras encadenar diversos destinos judiciales en Getafe, el Ministerio de Justicia y la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Carlos Peinado obtuvo su plaza en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid en 2016. A solo tres meses de cumplir 72 años, el magistrado abulense es el brazo ejecutor de la investigación que podría derrocar al Gobierno.