Castilla-La Mancha se vuelca con la visita del Papa León XIV confiando en que su próximo viaje tenga parada en la región

La comunidad católica de Castilla-La Mancha se ha volcado con la visita del Papa León XIV a España. Con la esperanza de que el próximo viaje tenga parada en la región, miles de castellanomanchegos participarán en los actos que el sumo pontífice protagonizará desde este sábado en Madrid.

De hecho, la archidiócesis de Toledo será la segunda que más peregrinos aporte a esta visita, en torno a 12.000, después de Madrid. Un dato que demuestra la importancia que la provincia primada mantiene en el culto de la fe católica en nuestros días.

Esta profunda raigambre y la celebración del VIII centenario de la Catedral primada de España llevó al arzobispado toledano a poner en marcha la maquinaria para intentar que el Papa pisara la capital regional en unas fechas que además coinciden con la celebración de su Semana Grande del Corpus Christi. Sin embargo, al final la comitiva papal no tendrá parada en Toledo y además de por Madrid pasará por Barcelona y Canarias.

En una entrevista concedida a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha esta semana, el arzobispo primado, Francisco Cerro, ha reconocido que "habría sido una gran alegría recibir al Santo Padre en Toledo, especialmente en un momento tan significativo para nuestra Catedral Primada".

No obstante, celebraba esta visita "con gratitud y espíritu de comunión" dado que "lo importante es que el Papa viene a España" y "los lugares elegidos son muy significativos y representativos".

Prevost ya conoce la región

De haberse producido esta visita, no sería la primera que Robert Francis Prevost ha hecho a Castilla-La Mancha. Antes de convertirse en sumo pontífice de la Iglesia católica hace justamente un año, el norteamericano se dejó ver por la región en dos ocasiones, ambas en la provincia de Toledo.

En septiembre de 2002, el entonces prior de la Orden de San Agustín acudió a Oropesa a la clausura de un congreso que versaba sobre uno de sus vecinos más ilustres, el religioso agustino y escritor místico del siglo XVI San Alonso de Orozco.

En aquella jornada, Prevost no solo participó en los actos programados sino que también conoció el castillo y la zona patrimonial de la villa toledana, y tomó parte en una misa oficiada por el entonces arzobispo de la diócesis toledana, Francisco Álvarez.

La otra visita se remonta a un momento más cercano en el tiempo. Ocurrió en 2023 y tuvo lugar en el colegio Sagrados Corazones que Nuestras Madres Agustinas tienen en Talavera de la Reina.