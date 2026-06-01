Isabel Fernández, del Ejército a la élite del deporte con una enfermedad degenerativa: "Tuve que reinventarme"

"Es muy duro que te digan con 28 años que no puedes seguir haciendo deporte, mi trabajo dependía de ello", relata con crudeza Isabel Fernández sobre el día en que su enfermedad degenerativa la desahució del Ejército y de la actividad física como la conocía; una doble pérdida de identidad que transformó en gloria este mayo en Roma al proclamarse campeona europea de tiro con arco, desafiando al destino camino a Los Ángeles 2028.

Detrás de las medallas, los viajes y las competiciones internacionales hay una historia mucho más íntima: la de una mujer que ha tenido que aprender a convivir con una enfermedad degenerativa mientras intenta conservar, a toda costa, la autonomía y la vida que siempre había querido tener.

Cuando Fernández habla del Ejército con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha lo hace todavía con entusiasmo. Entró en 2015, después de años planteándose opositar para Policía Nacional o Guardia Civil. Su padre era militar y aquel ambiente siempre había formado parte de su vida, aunque no imaginaba hasta qué punto terminaría apasionándole.

"Hice la instrucción en Cáceres y siempre digo que fueron los cuatro meses más divertidos de mi vida", recuerda la toledana. Después pidió destino en Córdoba, en la base de La Reina, y comenzó a preparar el acceso a la escala de suboficiales. Su idea era hacer carrera allí, quedarse en el Ejército hasta jubilarse y seguir ligada a una profesión en la que se sentía plenamente feliz.

Enfermedad que avanza

Sin embargo, mientras empezaba a construir ese futuro, aparecieron los primeros síntomas. Todo comenzó con fuertes dolores en las rodillas. En aquel momento los médicos pensaron que se trataba únicamente de una artrosis severa. La operaron y comprobaron que el desgaste articular era importante, hasta el punto de recomendarle que dejara de practicar deporte convencional.

Para alguien que había hecho karate desde los cuatro años y que entendía el deporte como parte de su rutina diaria, aquello ya suponía un golpe difícil de asumir. Fue entonces cuando empezó a acercarse al deporte adaptado. Probó disciplinas como el baloncesto en silla de ruedas, el ciclismo adaptado y posteriormente el karate adaptado, donde encontró una manera de seguir compitiendo pese a las limitaciones físicas que comenzaban a aparecer.

Con el tiempo empezó a perder fuerza, sensibilidad y estabilidad. Los médicos detectaron hiperreflexia y comenzaron las derivaciones al neurólogo. Poco a poco aparecieron nuevos problemas físicos que afectaban ya no solo a sus piernas, sino también a los brazos y a funciones básicas del cuerpo.

Isabel Fernández durante la entrevista realizada por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Ángela Pulido Díaz

"Ha sido algo progresivo. Hay cosas que antes podía hacer perfectamente y ahora no. Hace unos años no tenía problemas de vejiga y ahora tengo que sondarme. También han aparecido problemas intestinales", explica la deportista.

La parte más dura no fue únicamente el deterioro físico, sino el impacto emocional de asumir que su vida estaba cambiando demasiado rápido. Tenía 28 años cuando le dijeron que ya no podía seguir practicando deporte de la manera en la que lo había hecho siempre y que, además, eso acabaría afectando también a su trabajo.

"Hubo un mes en el que cada vez que alguien me preguntaba qué tal estaba, me ponía a llorar", reconoce con nostalgia.

Dos pilares derrumbados

Durante un tiempo consiguió seguir en el Ejército gracias a una adaptación de puesto. Dejó las unidades operativas y pasó a trabajar en oficinas, pero el deterioro físico continuó avanzando hasta que, después de una operación y varios periodos de baja médica, en 2024 llegó el final definitivo de su etapa militar.

“Se juntó todo a la vez. Tuve que dejar el trabajo y también el kárate”, explica. “Eran dos pilares muy importantes de mi vida”. Y quizá ahí es donde mejor se entiende quién es realmente la deportista paralímpica. Porque mientras su cuerpo iba obligándola a renunciar a disciplinas que amaba, ella seguía buscando otras maneras de continuar activa.

En el kárate adaptado consiguió adaptarse rápidamente pese a venir del kumite —la modalidad de combate— y tener que cambiar completamente su forma de competir. Más tarde llegaron el piragüismo adaptado y el powerlifting paralímpico, disciplinas en las que también destacó a nivel nacional e internacional.

La atleta paralímpica durante la conversación mantenida con la periodista. Ángela Pulido Díaz

Formó parte de la selección española, compitió en campeonatos europeos y mundiales y llegó a proclamarse subcampeona de Europa por equipos en powerlifting, consolidándose como una deportista capaz de rendir al máximo nivel en distintas disciplinas.

Sin embargo, el avance de la enfermedad terminó afectando de forma especialmente severa a su brazo izquierdo, hasta el punto de impedirle continuar compitiendo en condiciones de exigencia, ya que, como ella misma explica, "ya no podía agarrar bien la silla y sufría muchísimo entrenando".

Nuevo resurgir

Isabel volvió del Mundial de Budapest de karate en octubre de 2023 con la sensación de que aquella etapa probablemente había llegado a su fin, y apenas un mes después ya estaba probando el arco por primera vez, en un cambio tan rápido como natural en su trayectoria, marcada por una capacidad casi constante para reinventarse a través del deporte.

Ella misma recuerda cómo un profesor del colegio le repetía de pequeña que daba igual la disciplina que practicara, porque siempre terminaba destacando, una idea que, de algún modo, sigue presente hoy en su forma de competir y de entender el deporte. En poco más de un año, ha conseguido situarse entre las mejores arqueras paralímpicas del mundo, aunque competir le exige mucho más de lo que se percibe desde fuera.

Para poder entrenar necesita varias adaptaciones específicas, entre ellas una muñequera que le permite fijar el arco con la mano izquierda, un disparador adaptado y una cinta en el pecho que le ayuda a mantener el equilibrio cuando levanta los brazos, en sesiones que suelen durar alrededor de dos horas y media y en las que llega a lanzar aproximadamente 150 flechas.

Isabel Fernández practicando tiro con arco en su club toledano. Ángela Pulido Díaz

Después llega el agotamiento. Isabel recuerda que hace apenas unos años podía entrenar hasta seis horas al día cuando competía en karate de alto nivel. Ahora, sin embargo, su cuerpo funciona con otros tiempos y otros límites. Después de una sesión de dos horas y media de tiro con arco necesita descansar el resto del día porque el esfuerzo físico le deja completamente sin energía.

El desgaste se multiplica todavía más durante las competiciones internacionales. Hace apenas unas semanas regresó de Roma después de proclamarse campeona de Europa y prácticamente enlazó ese campeonato con un clasificatorio y el Campeonato de España, sin tiempo suficiente para recuperarse. El cuerpo terminó pasándole factura.

"He estado una semana en reposo absoluto, con mareos, afónica y sin poder prácticamente levantarme de la cama", explica.

Detalles de los brazos de Isabel Fernández. Ángela Pulido Díaz

A pesar de todo, Isabel sigue mirando hacia adelante. Su gran objetivo está puesto en Los Ángeles 2028, aunque cuando habla de ello no piensa tanto en medallas como en la experiencia de poder vivir unos Juegos Paralímpicos. Para ella, llegar hasta allí ya significaría cumplir un sueño que empezó a construirse el día en que encontró en el deporte adaptado una forma de seguir adelante cuando parecía que todo se derrumbaba.

Y lo cierto es que no se trata de una meta imposible. Actualmente ocupa el segundo puesto del ranking mundial y tiene opciones reales de clasificarse. Sin embargo, convive constantemente con la incertidumbre de no saber cómo responderá su cuerpo dentro de unos meses o dentro de unos años. "Hay semanas en las que pienso: a ver si aguanto hasta 2028", admite.

Apoyo necesario

En todo ese camino hay una persona que se ha convertido en imprescindible: su padre. La acompaña a entrenamientos, viajes y competiciones y la ayuda en muchas tareas cotidianas que Isabel ya no puede realizar sola. Está pendiente del material, de las transferencias y de cualquier necesidad que pueda surgir durante los campeonatos.

Incluso ha empezado a formarse como monitor de tiro con arco para poder asistirla también técnicamente cuando el entrenador de la selección no pueda acompañarla. "Si no viene mi padre, yo no entreno igual", reconoce.

El apoyo familiar se ha convertido en una pieza fundamental en su vida. Aunque vive sola, necesita ayuda diaria y mantiene un contacto constante con sus padres y con su hermana, que vive en el portal de al lado. Entre todos han construido una rutina que le permite mantener la mayor autonomía posible dentro de una enfermedad que avanza poco a poco y que cada vez requiere más apoyo externo.

Isabel junto a su padre y apoyos del Club de Tiro. Ángela Pulido Díaz

Aun así, Isabel evita dramatizar el futuro. Es consciente de que la enfermedad seguirá evolucionando y de que quizá llegue un momento en el que el deporte de alto rendimiento deje de ser compatible con su salud. Pero también tiene claro que vivir pensando constantemente en lo que puede ocurrir sería una forma de renunciar al presente.

"Es un problema de la Isabel del futuro", dice con naturalidad entre risas. "Pero si llega un momento en el que el deporte me perjudica o mi salud empeora por seguir compitiendo, habrá que dejarlo. Lo primero es la salud”.

Mientras tanto, continúa entrenando, descansando cuando el cuerpo se lo exige y buscando la manera de mantenerse activa el mayor tiempo posible. Porque después de años aprendiendo a convivir con el dolor y con la pérdida progresiva de capacidades físicas, Isabel Fernández ha descubierto que todavía hay algo que la enfermedad no ha conseguido arrebatarle: las ganas de seguir adelante.