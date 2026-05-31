El anhelo de Sara Carbonero: "Apartarme y escribir un libro para ayudar a las mujeres que pasan por lo que yo he vivido"

Castilla-La Mancha ha distinguido con su Medalla de Oro a la periodista Sara Carbonero. La galardonada ha respondido al homenaje con gratitud y ha confesado que su "mayor sueño" en este momento sería "apartarme un poquito de los focos para escribir y contar mi historia".

La toledana ha recordado que les han ocurrido "una serie de cosas" que desearía relatar. "Me gustaría muchísimo poder publicar un libro que, sobre todo, sirviera de ayuda a algunas mujeres que puedan estar pasando situaciones que yo ya he vivido", ha contado.

Durante el acto institucional por el Día de Castilla-La Mancha, la premiada se ha referido a la localidad de Corral de Almaguer, de la que es natural, como "un refugio seguro, el sitio de mi recreo, donde me siento más libre, escenario de los años más felices de mi vida y que me regala recuerdos imborrables".

El discurso de agradecimiento por el mérito recibido se ha convertido en un panegírico de su localidad natal y aquellos primeros años de vivencias. "Ahora pienso qué felices éramos y no lo sabíamos".

Aquel pueblo "me vio crecer entre viñedos, jotas manchegas, tuna y sus mayos", ha rememorado. Más allá del elemento material, Carbonero se ha aproximado al carácter de las gentes de Castilla-La Mancha con entresacados de diferentes escritores.

Según la periodista, Miguel de Cervantes ha legado una de las mejores semblanzas del arquetipo manchego. En la presentación de su personaje más reconocible, el hidalgo emerge en "una tierra austera, seca, abierta y llena de personas acostumbradas a resistir".

Además del autor más grande de las letras españolas, también ha rescatado un verso del poeta León Felipe que reza "hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado". La toledana cree que esa idea "condensa muy bien parte del alma manchega: la de seguir adelante, incluso cuando estamos derrotadas". Esta mención ha llenado el auditorio de Cuenca de aplausos.

El recuerdo vivo de su madre

Otro de los momentos más emotivos de las palabras de Carbonero han tenido a su madre como protagonista. "Justo cuando me enteré de que iba a recibir este premio, mi mamá estaba ya muy malherida en el hospital y fue nuestra última conversación: ella sonrió, orgullosa, como siempre, porque era responsable de que yo sea la persona que soy", ha contado.

Aunque su progenitora falleció el pasado mes de abril, "estoy segura de que me está viendo mientras sonríe, quizá desde un lugar de La Mancha de cuyo nombre siempre quiera acordarme", ha añadido.

"A veces, cuando siento que no tengo la fuerza de la que hablan los poetas, me basta un atardecer en la ermita del pueblo o una caña en la plaza, debajo de la torre de la iglesia, para saber que ella sigue conmigo, que solo muere lo que se olvida y yo jamás la voy a olvidar", ha relatado.

El premio que su comunidad autónoma le ha otorgado "llega en un momento muy difícil de mi vida", ha confesado. En todo caso, se ha comprometido a tomar la condecoración como "una señal que me muestra que siempre hay motivos para seguir, como el cariño de la gente y el orgullo de los tuyos".