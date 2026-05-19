Llega a IKEA el sillón hinchable que parece una pieza de museo y se monta en minutos: cuesta 149 euros

Cada vez vivimos en casas más pequeñas. Los permisos de obra concedidos en 2025 reflejan una media de 104,2 metros cuadrados, el dato más bajo de los últimos 14 años motivado por los altos precios del metro cuadrado. Además, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que ya el 28 % de los hogares españoles son unipersonales (5,6 millones de personas viviendo solas).

Esta reducción del espacio habitable exige optimizar cada rincón. En este sentido, conseguir un salón bien organizado, acogedor y con personalidad se ha convertido en una auténtica prioridad en muchas casas del país, especialmente en aquellas donde no sobran los metros.

Por suerte, IKEA acaba de lanzar un producto que puede ser la solución a esta nueva realidad inmobiliaria: un sillón hinchable en color verde vivo. Consta de dos cojines, que se inflan como una colchoneta de playa, y una elegante y resistente estructura de metal cromado que le otorga una estética vanguardista.

Sillón hinchable de IKEA. IKEA

Diseñado por el sueco Mikael Axelsson, este llamativo mueble forma parte de la recién estrenada colección IKEA PS 2026. Esta nueva línea de la multinacional escandinava está compuesta por piezas decorativas y productos útiles para el hogar que aportan un toque de alegría al día a día: muebles que ruedan, se balancean, se doblan y se adaptan a cualquier habitación.

Lo que hace especial a este sofá individual es que incorpora dos cámaras de aire hinchables independientes. De esta forma, puedes ajustar la presión para conseguir el nivel de firmeza y ergonomía que tu espalda necesita. Montarlo es cosa de pocos minutos, simplemente infla las dos piezas con la bomba de aire que ya viene incluida en el paquete de compra por 149 euros.

Esto no es todo, ya que su funda de tela (confeccionada con algodón y poliéster reciclado) es muy fácil de retirar. Si se derrama café o alguna salsa, basta con quitarla y meterla directamente en la lavadora. En cuanto a medidas, sus 73 centímetros de ancho, 84,5 cm de fondo y 70 cm de altura total lo convierten en un mueble muy versátil y ligero.

Pese a que Castilla-La Mancha sigue siendo uno de los territorios nacionales con viviendas amplias y económicas, este sillón hinchable se convierte en una opción diferente que se puede montar y desmontar en "un visto y no visto".

Los castellanomanchegos interesados pueden adquirirlo en la página web de IKEA o enviarlo para recoger en los cuatro espacios comerciales que la cadena dispone en la región (Parque Comercial Abadía, Centro Comercial El Parque, calle del Alcalde Conangla y el Centro Comercial Ferial Plaza).