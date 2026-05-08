Gregorio Marañón, Eugenia Silva, Canogar y Ana Céspedes, Gigantes de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha

La conmemoración del vigésimo aniversario de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha reivindicará el desarrollo social, económico y cultural de la comunidad autónoma, un estímulo que el medio líder de la región reconocerá con los premios Gigantes de Castilla-La Mancha.

La primera edición de Los Gigantes de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha distinguirá a Gregorio Marañón Bertrán de Lis (en la categoría de Promoción y Legado Cultural), Eugenia Silva Hernández-Gil (Proyección Internacional y Moda), Rafael Canogar (Arte y Compromiso Democrático) y Ana Céspedes Montoya (Ciencia, Investigación y Solidaridad).

Los galardones han valorado trayectorias y contribuciones en diferentes disciplinas. Cada trofeo ensalza la labor de cuatro ilustres paisanos o vecinos de la región que se han afanado en diferentes campos profesionales y cuyo esfuerzo ha contribuido al avance individual y colectivo.

El toledano Teatro de Rojas, uno de los espacios culturales y arquitectónicos más emblemáticos de la capital regional, acogerá el próximo martes 12 de mayo —a partir de las 19:30 horas— una gran gala que reunirá a conocidos representantes del ámbito político, empresarial, sindical, asociativo y escénico.

Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha; Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL; y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva y editora de Magas y Lifestyle, ejercerán como anfitriones.

Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha junto a Pedro J.Ramírez, CEO y director de EL ESPAÑOL. Javier Longobardo

Además, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido; el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido; y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, junto a otras personalidades y representantes institucionales, celebrarán la efemérides que recuerda el nacimiento del primer medio digital que tuvo la región.

El gran acto social y festivo que organiza EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha contará con el respaldo institucional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación de Toledo, la Diputación de Ciudad Real, CCOO de Castilla-La Mancha y UGT de Castilla-La Mancha.

El apoyo de importantes entidades privadas o de carácter social como Eurocaja Rural, Fundación 'la Caixa', Iberdrola, Adler Motor, Facsa, Solaria, Hydnum Steel, Félix Ramiro, Alejandro de Miguel e Incarlopsa también contribuye a la celebración de veinte años de informaciones al servicio de la sociedad civil castellanomanchega.

La trayectoria del líder

Durante sus dos primeras décadas de vida, EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha ejercido como referente informativo de la región. En este tiempo, se ha convertido en un agente activo de la transformación del territorio y su sociedad.

A lo largo de 2025, EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha acumuló casi 18 millones de usuarios únicos y más de 37 millones de páginas vistas, según los datos oficiales de la OJD. Otros medidores de audiencia, como GfK o Marfil Compass, también confirmaron el liderazgo del medio en los diferentes indicadores cuantificables.

El pasado mes de febrero, EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha celebró la quinta edición de su foro económico, un gran cónclave que reúne a decenas de ponentes y que se convierte en una suerte de Debate sobre el Estado de la Región.

Asimismo, el próximo lunes 1 de junio el medio más leído de la región convocará uno nuevo Enclave Corpus, la cita lúdica que descorcha la Semana Grande toledana y prologa la fiesta del Corpus Christi de Toledo.