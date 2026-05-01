La reina Sofía brilla en el 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia con un vestido de Alejandro de Miguel

El Palacio Real de Estocolmo ha sido escenario este jueves de la celebración del 80 cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia. El acto ha contado con una larga lista de invitados de diferentes monarquías europeas, entre los que se encontraba la reina Sofía, que una vez más ha vuelto a dar una lección de elegancia.

El castellanomanchego Alejandro de Miguel ha sido el encargado de confeccionar el vestido de la Emérita para la cita. No es la primera vez que doña Sofía confía en el diseñador toledano, ya que ha elaborado otros conjuntos para eventos como la gala de entrega de los Premios Princesa de Asturias o la boda de su sobrino Nicolás de Grecia.

En esta ocasión, ha deslumbrado con un espectacular vestido pastel en crepe de seda con drapeado a la cintura y bordado en canutillo.

La tiara elegida ha sido la Mellerio, también conocida como la diadema de 'La Chata', creada en 1867 por la casa francesa que le da nombre y que Isabel II le regaló a su hija, la infanta Isabel, por su boda.

Al comedor de gala ha entrado del brazo del duque Guillermo de Luxemburgo, fascinando a todos los asistentes con un precioso collar de diamantes canary engastados, del que colgaba otra gran piedra preciosa.

La reina Sofía

El 'outfit' lo ha completado con unos pendientes que combinaban a la perfección con el diseño de De Miguel y la banda de la Orden de los Serafines, una cinta azul celeste que representa la distinción más importante de Suecia.

Otros de los invitados han sido la reina Silvia, la heredera Victoria y la princesa Estelle, la princesa Sofía y Carlos Felipe y la princesa Magdalena, todos ellos de la corona sueca; Mary de Dinamarca; Matilde de Bélgica; o los Grandes Duques de Luxemburgo.