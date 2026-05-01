La Lotería Nacional da este jueves un alegrón de 30.000 euros a un acertante en La Roda (Albacete)

Administración de La Roda (Albacete). Foto: Loterías y Apuestas del Estado.

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves ha premiado con 30.000 euros a una persona que compró un boleto en La Roda (Albacete), agraciado con el primer premio.

Así ha informado Loterías y Apuestas del Estado, detallando que fue consignado en la administración de la calle Ramón y Cajal del municipio.

Este primer premio ha estado muy repartido, ya que también se ha vendido en Arnedo (La Rioja), Martos (Jaén), Mérida (Badajoz), Sabadell (Barcelona), Vega de San Mateo (Las Palmas), Bañaderos (Las Palmas), Majadahonda (Madrid), Puerto de Mazarrón (Murcia), Hermigua (Santa Cruz de Tenerife) y San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife).

El número del primer premio ha sido el 64.299, que contaba con una cuantía asociada de 300.000 euros.

Segundo premio

El segundo premio ha recaído en el número 52102, con una cuantía de 6.000 euros al décimo.

El agraciado ha validado su boleto en el municipio barcelonés de Vilafranca del Penedés.