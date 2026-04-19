El castellanomanchego Dani Fernández, operado de urgencia tras sufrir una caída durante un concierto en Valencia

El cantante castellanomanchego Dani Fernández tendrá que ser operado de urgencia tras sufrir una caída durante su concierto de este sábado en el Roig Arena de Valencia. Según ha confirmado en redes sociales, ha sufrido una rotura de ligamentos del hombro derecho.

Tras la caída, el artista natural de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) tuvo que pausar la actuación durante unos 25 minutos, pero regresó con un cabestrillo para terminar el concierto y cumplir con sus fans.

"Me han dado malas noticias, me tienen que operar de urgencia. No sabemos cómo va a ser la recuperación, pero podía haber sido peor", ha expresado desde el hospital.

😢 😢 Dani Fernández vivió uno de los momentos más tensos de su gira en Valencia después de sufrir una fuerte caída sobre el escenario



El propio artista ha confirmado en sus redes sociales que la caída le provocó la rotura de ligamentos del hombro, aunque insistió en continuar… pic.twitter.com/5J6MBdo0Jf — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) April 19, 2026

Además de agradecer el apoyo y la actuación del equipo médico que lo ha tratado, ha anunciado que lo ocurrido lo va a obligar a estar "fuera" un tiempo.

"Intentaré estar lo antes posible para continuar con los conciertos", ha asegurado el cantante tras la segunda actuación de su nueva gira 'La Insurrección', en la que está presentando su disco 'La Jauría'.

El primer concierto de la gira tuvo lugar a principios de marzo, también en el Roig Arena valenciano, y reunió a más de 13.000 espectadores.