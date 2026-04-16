Nace la Fundación ONCE Baja Visión para "orientar y apoyar" a más de 17.000 personas de Castilla-La Mancha

La ONCE ha presentado este jueves en Castilla-La Mancha la nueva Fundación ONCE Baja Visión (FOBV), una nueva institución creada para mejorar la calidad de vida de las personas con baja visión en España mediante orientación, apoyos especializados y recursos adaptados a sus necesidades.

El salón de actos de la Delegación de la ONCE en la región, en Toledo, ha sido escenario de una presentación que ha servido para dar a conocer el sentido de la nueva fundación, sus principales líneas de actuación y la importancia de reforzar la colaboración institucional, social, sanitaria y tecnológica.

La potencial cobertura de la Fundación ONCE Baja Visión en Castilla-La Mancha alcanzaría a más de 17.000 personas. Serán unas 3.200 en Albacete, 4.000 en Ciudad Real, 1.600 en Cuenca, 2.300 en Guadalajara y 6.200 en Toledo.

Un desglose que "pone de relieve la dimensión territorial y social de una iniciativa llamada a dar respuesta a una realidad todavía poco visibilizada".

En el acto han participado Carlos Javier Hernández, delegado de la ONCE en Castilla-La Mancha; José Martínez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla-La Mancha; Ana Díaz, miembro del patronato de la FOBV; y Adonay Viera, gerente de la Fundación ONCE Baja Visión. Asimismo, ha contado con la presencia de Alberto Jara Sánchez, director gerente del Sescam.

"Acompañar, orientar y ofrecer respuestas"

Por su parte, Ana Díaz ha destacado que la Fundación ONCE Baja Visión "nace para acompañar, orientar y ofrecer respuestas concretas a quienes conviven con una pérdida visual significativa, siempre desde la cercanía, la innovación y el compromiso social del Grupo Social ONCE".

Adonay Viera ha afirmado que la Fundación "quiere ser una puerta de entrada útil y accesible para personas, familias, asociaciones, profesionales e investigadores, conectando recursos y conocimiento para mejorar la vida diaria de quienes tienen baja visión".

Asimismo, la jornada ha incluido una mesa redonda con especialistas y testimonios en primera persona, concebida para mostrar las diferentes alternativas con las que trabajará la fundación. Un espacio en el que han participado Ana Isabel Martínez, secretaria de la Sociedad Española Especialista en Baja Visión; un profesional de la oftalmología; y Jesús Agüero, beneficiario de la FOBV.

El acto también ha contado con una actuación musical, que ha aportado una dimensión artística y sensorial a la presentación.

"Estar cerca y ser útil"

La Fundación ONCE Baja Visión está concebida para acompañar a quienes conviven con una pérdida visual significativa y necesitan información, orientación y acceso a recursos específicos.

Su planteamiento combina "un enfoque moderno y accesible con la cooperación entre entidades, profesionales y administraciones, con el objetivo de convertir la atención a la baja visión en una respuesta más coordinada y eficaz".

La atención se articula a través de fundaciononcebajavision.es, que se erige como "una ventanilla única para personas beneficiarias, asociaciones y entidades de investigación, facilitando un modelo ágil y accesible".

Para acceder a la Fundación ONCE Baja Visión es necesario completar el formulario de inscripción disponible en dicha web. Los requisitos a cumplir son tener una patología visual que cause baja visión o disponer de un certificado de discapacidad con un grado igual o superior al 33%.

Además, asociaciones del ámbito de la baja visión y entidades de investigación también pueden registrarse para sumarse a colaboraciones y acceder a apoyos.