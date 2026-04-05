Los nacimientos con madres de más de 50 años se disparan en Castilla-La Mancha y alcanzan su nivel más alto en democracia

La edad a la que las mujeres dan a luz se ha estirado hasta unas cohortes desconocidas hace escasas décadas. Entre 2009 y 2024, Castilla-La Mancha ha registrado 75 nacimientos con progenitoras de 50 o más años.

La evolución alcista de los embarazos geriátricos confirma que la frontera biológica se ha diluido. Además de la mejora de los cuidados personales, la mejora y popularización de los tratamientos de fertilidad ha permitido alargar el período en que es posible la gestación y el parto exitoso.

Las decenas de bebés alumbrados en la región por madres con al menos medio siglo de vida se antojan como un fenómeno tan insólito como emergente. En los años más recientes se han producido más nacimientos que en los pretéritos, un indicador que anticipa que la longevidad en la maternidad ha venido para quedarse.

El único ejercicio del periodo analizado en que no se contabilizó ningún alumbramiento con una mujer de 50 o más años fue 2016. En el decenio y medio que separa 2009 y 2023 se alcanzó una media de cuatro nacimientos anuales. Sin embargo, en 2024 —el último año del que se ofrecen datos desagregados— vinieron al mundo 14 criaturas en estas circunstancias.

Entre 1975 y 2008, se observaron 108 nacimientos de ascendientes longevas, una media de tres al año. Los números elevados de los últimos años setenta y primeros ochenta se relacionan con familias extensas e hijos postreros —no con unos avances técnicos entonces incipientes—.

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Una evolución similar se observa cuando se amplía el foco a las edades comprendidas entre 46 y 49 años. Desde 2009, la región ha registrado el nacimiento de 678 menores con madres en esta franja.

No obstante, el desglose anual de este acumulado reafirma el despegue de la maternidad tardía. En 2009, se certificaron 25 nacimientos con madres en esta etapa vital madura. Aquel volumen ha engordado hasta las 58 llegadas de 2024.

Del mismo modo, también se ha incrementado el número de niños y niñas nacidos de madres de más de 40 años. En 2009, hubo 886 casos de este tipo; hasta 1.321 alumbramientos se contabilizaron 15 años después. Se trata de un incremento del 49,1 %.

La natalidad con gestantes menores de 25 años trajo 1.488 bebés en 2024. Es, prácticamente, la misma cifra que entre las mujeres de 40 o más.

En cualquier caso, el dato más llamativo apunta al desplazamiento de la edad media de la maternidad. En el primer año analizado, los hijos cuyas progenitoras superaban los 40 años representaban apenas un 4 % del total de nacimientos (en 2009 se registraron 22.322 nuevas vidas). En 2024, el peso de esta cohorte se ha disparado hasta el 9,3 % en la región: prácticamente uno de cada diez niños salió de una madre con al menos cuatro décadas de periplo vital.

El perfil de las madres mayores

El 56 % de las mujeres que han sido madres con 50 o más años en Castilla-La Mancha en este periodo no estaban casadas. Además, el 85,3 % de ellas son españolas.

Aunque no se ofrecen datos completos sobre la situación profesional de este grupo, se apunta a una elevada proporción de ocupadas.

Por provincias, Toledo lidera la clasificación, con 28 bebés. En términos relativos, supone el 38,9 % del total regional, una ratio algo superior al peso poblacional de este territorio. Ciudad Real ha aportado otras 21 criaturas mientras Guadalajara ha añadido 12 recién nacidos.

En Albacete se han contabilizado 11 alumbramientos con estas características y apenas tres en la provincia de Cuenca.