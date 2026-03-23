Los ciudadanos de Castilla-La Mancha puntúan mejor su situación personal que la de la sociedad: estas son las notas

Los ciudadanos de Castilla-La Mancha valoran mejor su situación personal que la del conjunto de la sociedad. Mientras el bienestar individual se sitúa cerca del notable, la percepción del bienestar social se queda en el aprobado, reflejando una visión más prudente sobre el entorno económico y colectivo.

Así lo recoge el informe Bienestar Extendido 2040, elaborado el think tank de la aseguradora Santalucía 'Espacio Futuro', que analiza cómo perciben los ciudadanos su calidad de vida actual y los factores que marcarán su bienestar en las próximas décadas.

En concreto, el bienestar personal en la región alcanza una puntuación cercana a 3,7 sobre 5, en línea con la media nacional.

Sin embargo, cuando los castellanomanchegos valoran el contexto social, la nota desciende hasta aproximadamente 2,8 puntos, por debajo del conjunto de España.

Esta diferencia evidencia una brecha entre cómo los ciudadanos perciben su situación individual y cómo valoran el funcionamiento general de la sociedad, un factor que el estudio señala como clave para entender la evolución del bienestar en el futuro.

Por generaciones, además, las prioridades cambian de forma significativa. Los jóvenes castellanomanchegos sitúan la educación y las oportunidades laborales como elementos decisivos para garantizar su bienestar en las próximas décadas, en un contexto marcado por la transformación del mercado de trabajo.

En cambio, entre la población de mayor edad, el foco se desplaza hacia la salud y la estabilidad económica, que aparecen como los principales pilares para asegurar la calidad de vida.

Hacia 2040

"El estudio muestra cómo las distintas generaciones en Castilla-La Mancha miran al futuro desde prioridades diferentes. Para los jóvenes, la educación y las oportunidades laborales serán decisivas para su bienestar en las próximas décadas, mientras que entre la población mayor ganan peso factores como la salud y la estabilidad económica", ha señalado Ángel Uzquiza, director de Espacio Futuro y director de Innovación del Grupo Santalucía.

"Entender estas diferencias será clave para anticipar cómo evolucionará el bienestar social de la región hacia 2040", ha añadido.