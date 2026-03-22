Más de 42.000 castellano-manchegos viven en el extranjero: la población exterior crece un 24 % en 10 años

Castilla-La Mancha crece en población no solo dentro, sino también fuera de sus fronteras. El número de ciudadanos de la región residentes en el extranjero ha alcanzado los 42.342, según la estadística publicada esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos a 1 de enero de 2026.

Esta cifra representa un récord para la comunidad tras registrar un incremento del 4,1 % en el último año. La tendencia consolida un crecimiento acumulado del 23,8 % en la última década, frente a los 34.195 inscritos contabilizados en 2016.

A nivel nacional, el padrón exterior ha superado por primera vez los 3,2 millones de personas. Castilla-La Mancha ocupa la novena posición en el ranking de comunidades autónomas por volumen de residentes fuera de España, en una lista encabezada por Galicia (542.105), Madrid (510.332), Andalucía (322.109) y Cataluña (318.541).

Paridad entre mujeres y hombres

La distribución por sexos en la comunidad exterior es prácticamente paritaria, toda vez que 21.412 son mujeres (50,6 %) y 20.930 son hombres (49,4 %). Esta tendencia se mantiene estable en las cinco provincias de la región.

El perfil demográfico es mayoritariamente de personas en edad de trabajar. El 61,8 % de los inscritos (26.167 personas) tiene entre 16 y 64 años, situándose en plena edad laboral. Por su parte, el grupo de mayores de 65 años representa el 25,8 % del total, mientras que los menores de 16 años suponen el 12,4 %.

En cuanto a los destinos, Francia se mantiene como el principal país de residencia con 8.942 inscritos, seguida de Argentina con 7.854. Otros estados con presencia regional destacada son Reino Unido (4.312), Alemania (3.985) y Estados Unidos (2.140).

Siete de cada diez han nacido fuera

El informe destaca un dato relevante porque el 71% de estos ciudadanos ha nacido ya fuera de España, manteniendo el vínculo administrativo con la región por descendencia.

La estadística revela una presencia masiva en Europa y América, pero también identifica "puntos ciegos" en el mapa. Existen países con presencia nula de castellano-manchegos, como Samoa, Tonga, Vanuatu, Burundi o Eritrea. Mientras tanto, en lugares como Islandia o Namibia, consta únicamente un residente vinculado a la comunidad autónoma.