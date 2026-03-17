La influencer Rocío Camacho (31 años) confiesa que su boda costó casi 150.000 euros: "Quería lo mejor de lo mejor"

Las bodas se han convertido en un lujo inaccesible para las clases menos pudientes. Según un reciente estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), organizar una boda en Castilla-La Mancha en temporada media (abril-mayo de 2026) para unos 150 invitados puede oscilar entre 22.000 y 50.000 euros.

Cifras que pueden duplicarse e incluso triplicarse en celebraciones más exclusivas como la de Rocío Camacho—la influencer de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) que acumula 1,1 millón de seguidores en Instagram.

En el podcast ac2alitypodcast, Camacho ha roto el silencio y ha confesado que el coste total de su boda civil en el castillo de Batres (Madrid): "Nunca lo he dicho, pero lo digo: entre 120.000 y 140.000 euros", lo que supone más que triplicar el precio medio (35.000 euros).

Guillermo Aylón y Rocío Camacho en su boda.

Su enlace con Guillermo Aylón congregó a más de 200 invitados, entre los que no faltaron rostros conocidos como la campeona olímpica de bádminton Carolina Marín, la actriz Clara Alvarado, la cantautora Sofía Ellar e influencers como Rocío Osorno, Teresa Bass y Marta Carriedo.

Rocío asegura que, a pesar del elevado coste, "no cambiaría ni una sola cosa" de su gran día. De hecho, aclara que el presupuesto total habría rondado los 200.000 euros de no haber disfrutado de varios descuentos por colaboración. Asimismo, subraya que priorizó la calidad y el trato de los proveedores: "Quería lo mejor de lo mejor de cada cosa", admite.

Rocío y Guillermo en su boda.

El caso de Rocío Camacho es excepcional por su volumen y dimensión, pero esta abrupta subida de las tarifas matrimoniales afecta a las 7.095 parejas que contrajeron su amor eterno en Castilla-La Mancha en 2024, según el INE.

El estudio de la OCU refleja que el banquete, el cóctel y las horas de barra libre siguen siendo la partida que más ahoga el presupuesto. En este aspecto, Toledo es la provincia más cara de la región, siendo difícil encontrar menús por debajo de los 120 euros por comensal, pudiendo llegar a los 200 euros.

Los trajes y vestidos rondan entre 1.000 y 5.000 euros en el caso de la novia y entre 750 y 2.000 en el caso del novio. La peluquería y maquillaje varían desde los 150 euros en Ciudad Real hasta los 400 en Toledo.

El servicio de fotografía y vídeo es otra gran inversión, en la mayoría de capitales cuesta entre 1.000 y 3.000 euros, aunque en Toledo puede elevarse hasta los 3.500 euros.

La decoración floral oscila entre 750 y 2.000 euros, mientras que el transporte para invitados supone otros 400 a 900 euros extras. A estos hay que añadirle costes adicionales como decoraciones especiales o corners temáticos que suelen añadir unos 1.500 euros por servicio.

En definitiva, estos datos concluyen que casarse en Castilla-La Mancha este 2026 supone un esfuerzo económico similar a la entrada de una hipoteca.