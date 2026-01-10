Diana, la joven de Toledo que vive en una autocaravana desde hace un año: "No pago ni luz ni agua"

Desde hace poco más de un año, Diana Cabeza, una joven toledana, decidió tirar la casa por la ventana y estableció su nuevo hogar en una autocaravana de 12 metros cuadrados.

Los elevados precios del mercado de alquiler/compra de viviendas y el estancamiento de los salarios empujan a muchos jóvenes a seguir viviendo en casa de sus padres o buscar alternativas más económicas como los pisos compartidos o las autocaravanas.

Según datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR), facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), la matriculación de autocaravanas durante el 2025 supera las cifras de los últimos 3 años, repuntando casi un 19 % (de 3.082 a 3.667).

"No pago alquiler, ni luz ni agua. Decidí dejar mi piso para convertirme en nómada digital", así se presenta esta toledana de 31 años en redes sociales bajo el nombre @soyailenx donde comparte su día a día. Solo en Instagram cuenta con más de 67.000 seguidores y millones de visualizaciones.

La idea de vivir en una autocaravana le nació a los 14 años cuando se topó con un vídeo de una pareja que recorría el mundo en su vehículo. "Veía que la mayoría de las personas a mi alrededor se quejaban de sus vidas, esperando siempre esas dos o tres semanas de vacaciones al año. Yo no quería eso", cuenta en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

En ese sentido, Diana adquirió hace varios años una furgoneta con la idea de camperizarla, pero a principios de este año decidió venderla y con ese dinero se compró una autocaravana de segunda mano.

Diana en su autocaravana.

"No fue tanto por un tema puramente económico porque una autocaravana equipada no es barata y podría haberme pagado un piso en un pueblo", matiza a lo que añade "fue más por el hecho de no querer atarme a una casa, a un lugar. La movilidad de ir de un sitio a otro sin estar fija es lo que más valoro".

Muchos podrían pensar lo contrario, pero según ella este cambio de residencia ha sido a mejor. "Mi caravana está mucho más equipada que una habitación de alquiler", asegura.

Nueva vida, nuevas tareas

Sin embargo, vivir sobre ruedas tiene sus peros. Tareas cotidianas como lavar la ropa pasan a depender de terceros o la propia gestión de los depósitos de agua puede llegar a ser una odisea. En este sentido, la toledana apuesta por una planificación semanal. "Hay aplicaciones gratuitas que te ayudan a encontrar estos lugares de interés, ya que es algo en lo que siempre tienes que estar pensando", argumenta.

Otros de los grandes miedos para quienes se plantean una aventura similar, son la soledad y la inseguridad. "A mí me encanta pasar tiempo sola, así que lo llevo bien", confiesa.

Diana en el interior de su autocaravana.

Para la seguridad, Diana utiliza cámaras y "trucos caseros" como enganchar el cinturón a la puerta para bloquearla desde dentro. Además, "tengo mi propio seguro que cubre la caravana, a mí misma y a mi perra".

Esta vida nómada se adapta a su profesión como cantante de una orquesta que por su propia naturaleza le obliga a moverse por las fiestas de los pueblos. El resto del año, Diana busca ser "una nómada digital" a través de una profesión que le permita teletrabajar y por medio de la monetización de sus redes sociales donde, debido a su rápido crecimiento, ya está recibiendo colaboraciones publicitarias.

En tan solo medio año, ha recorrido casi toda España y parte de Portugal. Su próximo gran destino es cruzar el estrecho en ferry con su casa a cuestas y conocer Marruecos en febrero. "Ahora mismo mis viajes son de dos semanas como mucho", admite.

Su popularización en las redes sociales la ha llevado a lidiar con el lado negro de la exposición pública. "Lo que se me ha hecho más difícil de todo, ha sido lidiar con los prejuicios y la opinión de la gente. No me lo esperaba", lamenta.

A pesar de todo, Diana se queda con lo bueno de su nueva vida: "Estoy súper contenta porque ha vuelto a nacer mi creatividad y para mí es una locura poder inspirar a otras personas".

Para aquellos que sientan curiosidad o se estén planteando un cambio similar, el consejo de esta toledana después de vivir seis meses en un vehículo de 12 metros cuadrados es claro: "No es para todo el mundo. Recomiendo primero alquilar una furgoneta o autocaravana y probar. Pero si después te gusta, tira para adelante. La cantidad de experiencia que he ganado en este tiempo no la había tenido en toda mi vida", concluye.