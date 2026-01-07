Las claves de la psicóloga Ana M. Ángel Esteban para distinguir la necesidad de sentirse querido de la seguridad real

Hay quien cada año pide a los Reyes Magos una pareja. Como si el amor verdadero dependiera del deseo formulado en una carta. Lo cierto es que la seguridad emocional —esa sensación de estar a salvo siendo uno mismo junto a alguien— no se regala ni se conquista.

La psicóloga y sexóloga Ana M. Ángel Esteban, especialista en relaciones de pareja y bienestar emocional, explica en este nuevo consultorio cómo se construye día a día esa madurez, respeto y coherencia para aprender a distinguir entre la necesidad de sentirse querido y la seguridad real que nace del amor consciente.

"La seguridad emocional no se pide ni se mendiga, se construye con la conciencia de dos personas que saben quererse bien", explica la psicóloga.

Para Ana la verdadera seguridad no nace de mirar al otro con miedo —"¿me será fiel?, ¿me querrá de verdad?, ¿me dejará?"—sino del modo en que elegimos vincularnos, del compromiso real con unos valores comunes que sostienen lo que sentimos.

La madurez de elegir estar

Cuando dos personas deciden comenzar una relación, casi siempre hay una que da más pasos al principio y otra que pone límites. Esa diferencia no es un problema: forma parte de la naturaleza humana. Lo importante es que existe respeto por el otro y también por uno mismo.

Ese autorrespeto es la base del amor maduro a criterio de Ángel Esteban. "Sin respeto hacia uno mismo no hay vínculo sano posible", subraya.

Si los Reyes te han traído este año a alguien a quien quieres, no olvides esto: "Si te sientes tranquilo, admirado y en paz, probablemente estés en el lugar correcto", recalca.

La independencia que une

La psicóloga especialista en relaciones de pareja subraya que una relación se afianza cuando cada miembro mantiene su independencia sin dejar de tener en cuenta al otro. No se trata de frialdad ni distancia, sino de equilibrio.

"Cuando cedemos nuestros límites para no perder al otro, entramos en la necesidad y dejamos de estar en amor", advierte.

Pilares de una relación estable

Quien aporta seguridad no lo hace con palabras vacías, sino con hechos coherentes. Según Ana, las relaciones emocionalmente estables se construyen sobre pilares claros:

Claridad en la comunicación y en los actos.

en la comunicación y en los actos. Coherencia entre lo que se dice y se hace.

entre lo que se dice y se hace. Capacidad para afrontar los conflictos , no para esquivarlos.

, no para esquivarlos. Previsibilidad emocional : no castigar con silencios ni juegos ambiguos.

: no castigar con silencios ni juegos ambiguos. Espacios de expresión libre , sin miedo a ser juzgado ni a medir cada palabra.

, sin miedo a ser juzgado ni a medir cada palabra. Saber el lugar que se ocupa en la vida del otro, sin exigencias ni pruebas.

La ambigüedad emocional, las reacciones imprevisibles o los silencios sin explicación generan inseguridad incluso en quienes confían. "No siempre tiene que ver con heridas del pasado, sino con un presente que se vuelve inestable cuando no sabemos qué esperar del otro", apunta.

Por ello, Ana M. Ángel Esteban pone el foco en la seguridad emocional. "No hay mayor madurez afectiva que cuando puedes ser tú sin miedo a nada. Una relación sana es la que te permite respirar y no te asfixia", concluye.