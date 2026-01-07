Dos actrices de Albacete se unen al reparto de 'Machos Alfa', uno de los estrenos más esperados en Netflix

El viernes 9 de enero se estrenará la cuarta temporada de 'Machos Alfa', la serie de comedia de Netflix creada por Laura y Alberto Caballero, responsables de éxitos como 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina'. Durante seis capítulos, las tramas protagonizadas por Fernando Gil, Raúl Tejón, Gorka Otxoa, Fele Martínez, María Hervás, Kira Miró, Raquel Guerrero, Paula Gallego y Cayetana Cabezas contarán con dos caras nuevas, las actrices albaceteñas Mery Cabezuelo y Sherezade Atiénzar.

En esta nueva temporada, los protagonistas continuarán explorando la masculinidad moderna y sus contradicciones en clave de humor y con la crisis de los 40 muy presente.

Respecto a las incorporaciones castellanomanchegas, Mery Cabezuelo interpretará a Tamara, la nueva vecina de Luz (Kira Miró), una ama de casa con servicio incluido, casada con un millonario y madre de dos niños. Una mujer que combina su vida familiar con una exigente rutina profesional: pilates, peluquería, manicura, brunch y recoger a los niños.

Sherezade Atiénzar, por su parte, dará vida a una recepcionista compartiendo escena con Daniela Galván (María Hervás).

En la cuarta temporada, los machos alfa deciden que la mejor forma de sobrellevar la madurez es alquilar un piso juntos y apoyarse mutuamente. Lo que empieza como un gesto de camaradería se convierte en una convivencia llena de roces, torpezas y situaciones delirantes.

Entre divorcios, paternidad, nuevas parejas y dudas existenciales, los protagonistas redescubren su amistad mientras tratan de adaptarse a un mundo que ya no se rige por los viejos códigos masculinos. La serie promete además una escapada tropical a Punta Cana, donde los egos y los equívocos volverán a chocar bajo el sol caribeño.

Retos para 2026

Pero en 2026 no será la única ventana donde se verá a las actrices albaceteñas. Mery Cabezuelo ha fundado elFestival de Cine Español en Viena (VieSFF), que dirigirá del 23 al 26 de abril de 2026 en la capital austriaca. En él se programarán películas españolas actuales y participarán actores, directores y productores para atender preguntas y respuestas con el público. También habrá un día de industria para conectar al mercado austriaco y español y eventos relacionados con la música y la gastronomía.

Por su parte, Sherezade Atiénzar ha terminado el rodaje del largometraje 'Tiro de tres' de Miguel Córcoles, interpretando a uno de los personajes principales del reparto, donde compartirá escenas con Cayetana Cabezas, una de las protagonistas de Machos Alfa.

También forma parte del elenco de 'El presidente', una serie creada por Juanma Cifuentes y producida y realizada íntegramente en Castilla La-Mancha, que ya ha rodado un primer capítulo piloto.

Mery Cabezuelo, que además de actriz también es productora, ha participado en otras series de Netflix como 'Sagrada Familia' o 'La Casa de Papel', así como en 'Instinto' (Movistar+) y 'La Catedral del Mar'.

También ha trabajado bajo la dirección de Fernando Colomo en 'Poliamor para principiantes' (Amazon Prime). Además de su carrera como actriz, estudió Producción en RTVE y en el ICM, lo que la llevó a fundar su propia productora: La Butterfly Studios, con la que ha producido varios cortometrajes y desarrolla actualmente nuevos proyectos de ficción.

Sherezade Atiénzar es una actriz con formación en música y baile. Es graduada en Artes Escénicas e Interpretación por la Escuela TAI y magistrada en Crítica Cinematográfica por la ECAM. Ha formado parte del elenco de la serie 'La verdad' de Telecinco, interpretando al personaje de Carmen. También ha participado en la serie Centro Médico y ha trabajado con directores de la talla de Eduardo Chapero-Jackson, Jaime Chávarri o Juana Macías.