La moda castellanomanchega brilla en las campanadas de TVE: Alejandro de Miguel viste a Chenoa y Félix Ramiro a Estopa

Chenoa y los hermanos David y José Muñoz -Estopa- con los diseños de Alejandro de Miguel y Félix Ramiro.

La moda made in Castilla-La Mancha ha brillado con luz propia en las campanadas de TVE. Tanto Chenoa como Estopa, el trío elegido para despedir el año y dar la bienvenida a 2026 en la televisión pública, se han decidido por dos diseñadores toledanos para confiar su vestuario: Alejandro de Miguel y Félix Ramiro.

El creador de Miguel Esteban, que en anteriores ocasiones ya ha vestido para esta ocasión a Anne Igartiburu, Ana Obregón o Cristina Pardo, ha consagrado su primera colaboración con la cantante mallorquina a través de un elegante vestido exclusivo de color blanco.

La propuesta del toledano ha sido realizada a medida en pedrería de canutillo y lentejuela, un escote en forma de U y un delicado volumen en las mangas, elaboradas en tules de seda que aportan movimiento y ligereza. Una pieza pensada para captar la luz del directo y brillar ante millones de espectadores.

El diseño está inspirado en la trayectoria de Chenoa y en la luz escénica que ha marcado su carrera desde sus inicios en ‘Operación Triunfo’. Los focos, la evolución personal y artística y la seguridad adquirida con los años son el hilo conductor de una pieza que habla de madurez, presencia y solidez escénica.

Una pieza hecha en 10 días

La confección del vestido ha supuesto un auténtico reto técnico y humano. La mitad de las costureras del atelier de Alejandro de Miguel han participado en su elaboración, sumando más de 200 horas de trabajo artesanal para llegar a tiempo, ya que el vestido se encargó 10 días antes de esta noche, marcada por la exigencia del directo y la perfección del detalle.

A esto hay que unir que Alejandro de Miguel y Chenoa no se conocían personalmente y todo el proceso de creación se ha llevado a cabo a través de contactos telefónicos, sin más encuentros presenciales que el del momento de la prueba final.

Chenoa y Alejandro de Miguel.

“Ha sido todo un reto hacer un vestido sin conocer a la persona, tan solo con unas medidas y mucha ilusión y oficio”, ha señalado el diseñador manchego.

Con este vestido, Alejandro de Miguel reafirma su papel como uno de los grandes nombres ligados a las campanadas, firmando una pieza que une artesanía, televisión en directo y narrativa personal en uno de los momentos más emblemáticos del año.

Félix Ramiro y Estopa

Por su parte, Félix Ramiro ha apostado por la elegancia del esmoquin, un guiño a la sastrería tradicional que ha aderezado con el estilo disruptivo y auténtico de Estopa. Con estos diseños, el autor de Menasalbas ha querido demostrar que la elegancia no está reñida con la personalidad ni con la esencia artística y ha conseguido configurar una imagen sofisticada, contemporánea y coherente con la identidad de los hermanos Muñoz, sin renunciar a su carácter cercano y genuino.

Félix Ramiro junto a los Estopa.

Una colaboración con la que Félix Ramiro vuelve a demostrar su capacidad para reinterpretar el clasicismo desde una mirada actual, adaptándolo a perfiles únicos y alejados de los códigos convencionales, y consolidando su firma como un referente de la alta sastrería española, capaz de vestir tanto a grandes personalidades como a momentos históricos de la televisión.

El esmoquin de David Muñoz ha sido confeccionado con un proceso semiartesanal y una silueta moderna, con la exquisita terminación del diseñador y sastre Félix Ramiro. La chaqueta, con solapas de 8,5 centímetros en punta de lanza y su doble botonadura cruzada de seis botones hacen una prenda para lucir elegante en las Campanadas de TVE.

La calidad de su tejido en lana fría cien por cien en color negro, el contraste de solapas en seda natural, los detalles en botones, bolsillos y la confección de este esmoquin, son la seña de identidad de la sastrería Félix Ramiro. El pantalón está confeccionado en el mismo tejido, con cinturilla de 3,5 centímetros de altura y dos ceñidores laterales.

En cuanto al esmoquin de José Muñoz sigue respetando el proceso de la sastrería Félix Ramiro, y cambia la estructura del patrón, con delantero recto, cierre de un botón y solapas redondeadas de seis centímetros.