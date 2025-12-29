Toledo presenta su Cabalgata de Reyes con 550 participantes, 9 carrozas, 6.000 kilos de caramelos y fuegos artificiales

El concejal de Festejos de Toledo, José Vicente García-Toledano, ha informado de los detalles de la que ha definido como "la noche más mágica del año". Con el objetivo de superar la edición anterior, el Ayuntamiento ha diseñado una Cabalgata de Reyes que destaca por su sello local y su espectacularidad.

El evento contará con un presupuesto superior a los 150.000 euros, una inversión similar a la del año pasado, destinada a proyectar "el orgullo de la ciudad" y ofrecer un desfile "inolvidable" que durará entre 90 minutos y dos horas.

La principal novedad técnica reside en las nueve carrozas "de gran calidad" que integran el cortejo, todas ellas fabricadas en el Polígono de Toledo por la empresa Arte Ficticio. Muchas de estas plataformas han sido construidas "específicamente" para este año, garantizando un despliegue visual "único".

Los toledanos podrán recoger 6.000 kilos de caramelos. Javier Longobardo

Tres de las carrozas portarán a Sus Majestades de Oriente, escoltadas por el grupo de teatro ETR de Toledo, mientras que las seis restantes estarán tematizadas, incluyendo un portal de Belén y diversos elementos sorpresa.

El despliegue humano será elevado, con un cortejo real compuesto por 550 personas y el trabajo de más de 150 profesionales. El desfile será inaugurado por la banda del Cautivo y contará con la presencia de 30 caballos y variados pasacalles. En el apartado de obsequios, se repartirán 6.000 kilos de caramelos y se lanzarán más de 1.000 balones.

Para asegurar que nadie se quede sin dulces, se han dispuesto tres puntos de avituallamiento estratégicos antes del hospital Virgen de la Salud y en ambos extremos de la avenida de la Reconquista para ir reponiendo a las carrozas y que lancen durante todo el recorrido.

La jornada del 5 de enero comenzará a las 18:00 horas en el centro cívico de Buenavista para recorrer la avenida de Barber y la Reconquista. Por razones de seguridad, la llegada se ha fijado en la emblemática Puerta de Bisagra, donde se realizará el espectáculo de fuegos artificiales.

El Ayuntamiento ha reafirmado su compromiso con la inclusión manteniendo un tramo sin ruido desde el punto de salida hasta la residencia de Santa Casilda. Además, los bomberos volverán a tener un papel protagonista cerrando el desfile.



Los bomberos del Parque municipal volverán a cerrar el desfile. Javier Longobardo

García-Toledano ha celebrado que las previsiones meteorológicas apunten a un día de sol y nubes sin lluvia, alejando los temores de ediciones pasadas.

Como gran hito de esta Navidad, el concejal ha anunciado la llegada del primer Heraldo Real de la historia de Toledo el próximo 3 de enero a las 17:30 horas. Este emisario recorrerá el trayecto desde Zocodover hasta el Ayuntamiento acompañado por la compañía de teatro ETR y la Banda del Cautivo.

Tras animar las calles con música y cánticos, el Heraldo será recibido oficialmente por la corporación municipal en la balconada del consistorio, consolidando esta nueva tradición en la capital regional.