La Primitiva da un alegrón de más de 50.000 euros a un acertante de un pueblo de Albacete

Administración de La Gineta (Albacete). Foto: Loterías y Apuestas del Estado.

Un boleto de La Primitiva validado en una administración de La Gineta (Albacete) ha resultado premiado con 50.188,59 euros como uno de los cuatro acertantes de segunda categoría del sorteo de este sábado.

El afortunado ha acertado cinco números y el complementario. Los números del sorteo han sido el 3, 4, 26, 28, 30, 33, mientras el complementario ha sido el 43 y el reintegro el 1.

La administración que ha repartido los más de 50.000 euros se encuentra en la Plaza Mayor, 9 de La Gineta.

Además, ha habido otros tres acertantes de la misma categoría en Burgos, Madrid y Valencia.

Bote para el próximo sorteo

Debido a que en el sorteo de este sábado no ha habido acertantes de categoría especial ni de primera categoría, se genera un bote de 55,5 millones de euros.

Se celebrará este lunes 8 de diciembre a las 21.15 horas de la noche.