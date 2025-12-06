Alejandro de Miguel: "Visto a las mujeres más influyentes, pero nunca dejaré de lado a mis clientas de a pie"

El diseñador toledano Alejandro de Miguel cierra 2025 consolidado como uno de los nombres más destacados de la moda española. El año comenzó de la mejor manera posible, vistiendo a Cristina Pardo en las Campanadas, un momento que ya marcó el inicio de un año de enorme visibilidad mediática para el modisto nacido en Miguel Esteban, donde mantiene su atelier artesanal.

Desde entonces ha estado presente en las principales alfombras rojas del país y ha firmado algunos de los estilismos más comentados de la temporada. Su sello —elegancia, sobriedad y artesanía a medida— se ha alzado como uno de los más reconocibles del panorama nacional.

Pero la presencia de Alejandro de Miguel también ha sido relevante en los actos institucionales de mayor proyección. En 2025 ha vestido a la Reina Sofía tanto en la ceremonia del Toisón de Oro como en los Premios Príncipe de Asturias, dos apariciones muy fotografiadas y comentadas, donde su estilo discreto y depurado ha vuelto a ser aplaudido.

La reina Sofía con un diseño de Alejandro de Miguel. Efe

Otros nombres propios han reforzado igualmente su visibilidad. Carmen Lomana lo eligió para ejercer de madrina en uno de los eventos sociales del año y referentes empresariales como Alicia y Esther Koplowitz confiaron en él para sus compromisos más destacados. Un impulso que ha multiplicado su repercusión pública y ha fortalecido aún más la identidad de su firma.

"Ha sido un año inolvidable"

De Miguel reconoce que 2025 marcará un punto de inflexión en su trayectoria. En declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha asegura: "Ha sido un año inolvidable, lleno de retos y de momentos que guardaré siempre. Vestir a mujeres tan influyentes, tan diferentes entre sí, reafirma mi compromiso con una costura que respeta la esencia de cada persona".

El diseñador subraya además un principio que considera esencial en su forma de entender la costura: "Nunca dejaré de lado a mis clientas de a pie, a esas señoras anónimas que sueñan con que las vista para los días más importantes de sus vidas. Ellas son el corazón de mi trabajo y lo seguirán siendo siempre".

Moda española

El crecimiento de su firma ha servido también para poner en valor la confección artesanal y el trabajo de taller. En un contexto dominado por el fast fashion, Alejandro de Miguel ha defendido la tradición textil, los tejidos nobles y el diseño concebido para perdurar.

Ese enfoque se ha materializado en colecciones como Versalles, una de las más destacadas del año: líneas arquitectónicas, brocados, volumen y un aire de refinamiento francés que ha captado la atención de clientas y crítica especializada.

Un 2026 lleno de proyectos

Tras un año de reconocimientos, exposición mediática y creciente demanda, Alejandro de Miguel encara 2026 con nuevos retos. Prepara colaboraciones internacionales y una apuesta más sólida por la moda nupcial a medida.

Lo resume con una frase que anticipa una nueva etapa de expansión: "Quiero seguir llevando la costura española a lo más alto. Este solo ha sido el comienzo".