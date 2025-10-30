Fundación ONCE formará a 952 castellanomanchegos con discapacidad en competencias digitales

Fundación ONCE acaba de poner en marcha el proyecto 'Esenciales', a través del cual ofrecerá formación gratuita en competencias digitales prácticas para personas con discapacidad en todo Castilla-La Mancha, con 952 alumnos en 119 cursos diferentes.

Se trata de una iniciativa que se está implementando a través del programa 'Por Talento Digital' y que cuenta con el respaldo de Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital de la Función Pública, y financiada a través de los Fondos Next Generation EU.

De esta forma se ha fijado el objetivo de formar en competencias digitales básicas a 952 nuevos alumnos castellanomanchegos hasta el próximo 30 de junio de 2026. Para ello se ha fijado un total de 5 rutas formativas, adaptadas a diferentes niveles, puesto que se busca impulsar la inscripción y acercar la digitalización al día a día de los participantes divididos en 119 cursos repartidos por todas las provincias.

Cinco itinerarios formativos adaptados a cada perfil

El programa Esenciales se dirige a personas con discapacidad con diferentes niveles de conocimiento del mundo digital, por eso, Fundación ONCE distingue dentro del programa 5 itinerarios formativos ordenados de menor a mayor conocimiento digital.

"Ábrete al mundo digital con Esenciales": consta de 6 cursos y va dirigido a un alumnado con nivel inicial. Diseñado para aprender lo esencial y abrirse al mundo digital.

"Impulsa tu carrera con Esenciales": incluye 6 cursos y se dirige a personas con conocimientos básicos. Diseñado para adoptar competencias digitales e impulsar una carrera profesional.

"Da tu próximo paso digital con Esenciales": itinerario de 6 cursos para quienes hayan cursado formación predigital o con Inserta Empleo. Diseñado para dar próximos pasos y crecer en el entorno digital.

"Profundiza en lo digital con Esenciales": 6 cursos dirigidos a un alumnado con nivel de usuario competencial. Diseñado para profundizar en el universo digital.

"Crea tu universo digital con Esenciales": consta de 4 cursos y está dirigido a jóvenes adultos con discapacidad, creadores de contenido emergentes o aspirantes a desarrollar su marca personal.

Todos los cursos se imparten de forma presencial y están diseñados para ser accesibles, con materiales inclusivos que garantizan la participación de personas con diferentes tipos de discapacidad. Esta apuesta por la accesibilidad refuerza el compromiso de Fundación ONCE con la igualdad de oportunidades.

Las formaciones estarán disponibles hasta el 30 de junio de 2026, lo que asegura una cobertura prolongada del programa en gran parte del territorio nacional y permite a los participantes planificarse.

Las personas interesadas pueden consultar toda la información e inscribirse a través de la web oficial del programa: https://portalentodigital.fundaciononce.es/esenciales

Estas actuaciones forman parte de la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Con un presupuesto total de 45 millones de euros para la formación de personas mayores, personas con discapacidad, personas vulnerables y población sin competencias digitales básicas, las actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea, en el marco de la inversión 1 del Componente 19, Plan Nacional de Competencias Digitales.