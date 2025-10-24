El castellanomanchego Alejandro de Miguel viste a la reina emérita Sofía para los Premios Princesa de Asturias

El Teatro Campoamor de Oviedo ha albergado este viernes la gala de entrega de los Premios Princesa de Asturias, una de las citas más importantes de la agenda de la Familia Real. Como cada año, todas las miradas han apuntado a los 'looks' de los miembros de la realeza.

El diseñador castellanomanchego, Alejandro de Miguel, ha sido uno de los triunfadores de la noche, ya que ha confeccionado el traje de la reina emérita Sofía.

Como ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la madre de Felipe VI ha brillado en la alfombra azul con un traje de seda hecho a medida con aplicaciones doradas. Una elaboración en tono nacarado que ha acompañado con un clutch a juego.

La Reina Sofía con el traje de Alejandro de Miguel.

Asimismo, Sofía ha acudido a la recepción y al almuerzo oficial con motivo de los Premios Princesa de Asturias 2025 con otra confección de Alejandro de Miguel. Una cita que ha tenido lugar en el Hotel de la Reconquista de Oviedo.

Doblete del diseñador

El diseñador toledano ha hecho doblete en la actual edición de los Princesa de Asturias, ya que también ha vestido a otra de las grandes protagonistas, Esther Alcocer Koplowitz.

La empresaria ha deslumbrado con un traje pantalón palazzo en crepé de seda blanco, acompañado de una chaqueta de cuello envolvente, manga larga y cinturón forrado, que resalta su porte y transmite una sofisticación moderna y serena.

Esther Alcocer Koplowitz GTRES

Por la mañana, la IX marquesa de Casa Peñalver ha vestido con un vestido midi en crepé de seda verde esmeralda, con cuello camisero y cinturón a tono, una pieza que destaca por su corte limpio, elegancia natural y reinterpretación contemporánea de la alta costura clásica.