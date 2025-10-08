¿Cuándo pueden comulgar y cuándo no las personas separadas? El padre Valentín, cura e instagramer, resuelve el lío

En la sociedad existe una histórica polémica acerca de quién puede o no comulgar cuando acude a misa. Una situación que afecta a personas católicas separadas o divorciadas y que Valentín Aparicio, el padre más viral de Internet, ha querido resolver.

Con 69.000 suscriptores en YouTube y más de 24.600 seguidores en Instagram, el sacerdote toledano Valentín Aparicio (@curadetoledo), se erige como una voz autorizada para los creyentes que siguen cada día sus reflexiones. Como expresó a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, su objetivo es "acercar a Dios a las nuevas generaciones a través del teléfono móvil, pero sin perder de vista que Internet no es el fin, sino el medio para que todas estas personas terminen visitando la iglesia".

El también vicerrector del Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo ha sido tajante para terminar con el lío: "La Iglesia establece las mismas condiciones para todo el mundo. Para recibir la Comunión Sacramental hay que estar en estado de gracia, sin pecado mortal ni en evidente situación de pecado".

"Sin convivir con otra persona"

De esta forma, una persona que está separada o divorciada "puede comulgar siempre que se haya confesado". Sin embargo, "no puede estar conviviendo o cohabitando con otra persona distinta".

"Tenemos que estar en estado de gracia y solucionar todas las cuestiones de nuestra vida porque Jesucristo está deseando entrar a ella y que le abramos las puertas de nuestro corazón", ha sentenciado el párroco.