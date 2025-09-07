Se enfrenta a 3 años de cárcel y 84.000 € de indemnización por defender a su madre de un agresor en Sonseca (Toledo)

La Fiscalía pide tres años y medio de prisión y una indemnización de 84.826 euros para un hombre con iniciales C.L.A.H. que dejó tuerto a otro varón que intentaba agredir a su madre en Sonseca (Toledo). Será juzgado este martes en la Audiencia Provincial de Toledo por un supuesto delito de lesiones.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 13 de septiembre de 2019 cuando el agresor con iniciales P.F.C.G. molestó a la pareja del acusado en un bar de la localidad toledana, según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso EFE.

Una hora después del altercado, P.F.C.G. se presentó en dicho bar armado con una porra y como C.L.A.H. ya no se encontraba por allí, decidió empotrar su furgoneta contra la entrada del taller mecánico que regentaba en Sonseca.

Rápidamente, C.L.A.H. y su madre acudieron al lugar y P.F.C.G. salió del vehículo y comenzó a golpear en la cara con la porra a la progenitora.

Ante los gritos de ayuda de su madre, el acusado se abalanzó sobre el agresor, le arrebató la porra y le propinó varias patadas que provocaron el estallido del globo ocular derecho de P.F.C.G. y otras lesiones en nariz y cara.

Cabe señalar que las causas contra P.F.C.G. están archivadas debido a que falleció en septiembre de 2022.

Todos estos hechos, la Fiscalía los considera constitutivos de un delito de lesiones, con eximente incompleta de legítima defensa, por lo que piden para el acusado tres años y seis meses de prisión, y una indemnización de 84.826 euros para los herederos del agresor que han decidido continuar con el procedimiento y ejercer las acciones penales y civiles.