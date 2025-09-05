El cantante Camilo recibe un regalo muy especial por su concierto en Albacete: "Tu paso será inolvidable"

Camilo recibe una estampa de la Virgen de los Llanos de la mano del alcalde de Albacete, Manuel Serrano.

Aunque todavía quedan unos días para que dé comienzo la Feria de Albacete, la ciudad manchega ya ha vivido uno de sus momentos más esperados: el concierto de Camilo.

El cantante colombiano aterrizaba este jueves con su gira CAMINO en el campo municipal José Copete donde ha deleitado a los miembros de su 'tribu' con la interpretación de sus canciones más conocidas.

Pero antes de salir al escenario, Camilo recibió un regalo muy especial. Durante unos segundos, el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, pasó por el camerino, departió con el colombiano y le hizo entrega una estampa de la Virgen de los Llanos como recuerdo de su paso por Albacete. Un regalo que a buen seguro recibió con ilusión dadas sus profundas convicciones religiosas.

Serrano le hizo saber que la patrona de la ciudad es "un símbolo de devoción, tradición y orgullo colectivo" al tiempo que le deseó “el mayor de los éxitos, en un espectáculo que, sin duda, será inolvidable para miles de albaceteños y visitantes”.

De igual modo, le agradeció su paso por Albacete remarcando que “la música, al igual que la Feria, es unión, convivencia y proyección de nuestra ciudad” y que eventos como este “sitúan a Albacete en el mapa cultural y musical nacional, reforzando nuestra identidad y nuestra hospitalidad como ciudad abierta y referente en grandes citas culturales”.

Concierto entre lágrimas

A partir de ahí, el colombiano salió al escenario derrochando personalidad, en algunos momentos junto a su esposa Evaluna, para alegría de sus fans.

El concierto tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando Camilo rompió a llorar al compartir una noticia triste.

"Hoy mi corazón está partido, tribu. Me dijeron que mi perrita se había marchado al cielo", aseguró visiblemente afectado. Ante las muestras de apoyo de la gente, agradeció que le acompañaran en un momento tan doloroso.