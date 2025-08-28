Lola Gómez, psicóloga de Toledo: "El regreso a la rutina en septiembre puede ser una oportunidad para revisar metas"

La llegada de septiembre supone para muchos el regreso a la rutina. Tras el paréntesis veraniego, este retorno puede percibirse como una carga emocional difícil de gestionar, dando lugar a sensaciones de apatía, desánimo o estrés que desembocan en una depresión postvacacional.

Según los estudios, cuatro de cada diez españoles sufren este síndrome y más del 30 % se plantean cambiar de trabajo a la vuelta de las vacaciones. Asimismo, las demandas de divorcio aumentan un 20 %.

Sin embargo, para la psicóloga toledana Lola Gómez, esta dificultad para retomar la rutina puede ser "una oportunidad para revisar metas, decisiones e identidad".

"Volver a empezar no siempre implica cambiar de casa o de trabajo. A veces basta con cambiar la manera en la que nos relacionamos con lo que vivimos", ha expresado.

Sobre Lola Gómez

La toledana está especializada en el trabajo emocional a través del cuerpo. Creadora y directora de la clínica que lleva su nombre, ayuda a las personas con estrés y malestar emocional crónico a gestionar el cansancio, la ansiedad y el desánimo.

Durante sus 26 años como psicóloga, Gómez ha incorporado el cuerpo en el trabajo afectivo y emocional a través de técnicas de reeducación atencional, conciencia corporal y regulación emocional que restauran la conexión mente-cuerpo.

Este viernes abre su nuevo despacho en la Policlínica del Rosario de Toledo, con un evento gratuito: un ritual de renacimiento. Será un evento para todos los públicos, con inscripción previa en su web, para entrenar la capacidad de sostener la emoción especialmente cuando las sensaciones resultan incómodas o desagradables.