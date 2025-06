Alba Carrillo, alto y claro sobre su fracaso con el toledano Feliciano López: "No te puedes enamorar de un facha"

Ocho años después de su mediático divorcio del tenista toledano Feliciano López, Alba Carrillo ha vuelto a poner sobre la mesa los motivos que hicieron saltar por los aires su breve pero intensa relación.

Lo ha hecho en una entrevista concedida al programa 'Hoy por Hoy', con Àngels Barceló, en la Cadena SER, donde la modelo ha abordado, sin pelos en la lengua, los problemas ideológicos, personales y sociales que marcaron su matrimonio con el deportista.

Carrillo, conocida por no callarse nada, ha reflexionado sobre la importancia de expresar abiertamente las convicciones políticas, sobre todo en un entorno como el televisivo, donde -según ella- muchos optan por la autocensura.

"Hay gente con miedo a perder contratos. Las empresas quieren gente aburrida y sin criterio", ha lamentado, asegurando que ella misma, en sus inicios, trató de adoptar ese perfil bajo: "Por juventud, pues no me significaba tanto y no daba mi opinión en general. Y claro, siempre está bien llevar una chica guapa que sea discreta, y eso me parece un horror".

Aunque en ningún momento ha mencionado a Feliciano López de forma directa, Carrillo ha dejado claro que esas actitudes acabaron pasándole factura. "Eso me trajo muchos problemas, sobre todo con el hombre con el que me casé, porque éramos completamente diferentes. Dos mundos", ha dicho.

"Estaba abocado al fracaso"

Pero la declaración más contundente ha llegado poco después: "Eso estaba abocado al fracaso desde el día uno. No entiendo por qué hice eso. No te puedes enamorar de un facha", ha sentenciado. "Mira si era facha que ni con polvos se volvió rojo. Es que hay fachas polvorientos", ha bromeado.

Carrillo ha añadido que, aunque en un momento de atracción física las diferencias ideológicas puedan parecer irrelevantes, no puede imaginar compartir su vida con alguien con valores opuestos a los suyos. "En la vida tienes que llegar a consensos y no te quiero decir para criar un hijo. Hay ciertas ideas que no, que yo lo de coger al niño y llevarle a los toros como que no", ha zanjado.

Un pasado tormentoso

Alba Carrillo y Feliciano López han protagonizado uno de los romances más comentados del panorama nacional. Se conocieron en 2012, se casaron en 2015 en Toledo y apenas un año después anunciaron su separación. El divorcio no se formalizó hasta 2018 y, desde entonces, los cruces de declaraciones han sido una constante.

Mientras Carrillo no ha dudado en airear públicamente sus diferencias con el tenista -incluidas supuestas infidelidades-, él siempre ha mantenido un perfil bajo. El toledano ha evitado alimentar las polémicas, optando por el silencio ante las continuas declaraciones de su exmujer.