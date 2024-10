De Talavera de la Reina a ser Miss Universo con 50 años: "Las mujeres maduras también podemos llegar lejos"

Se llama Silvia González Martínez, lleva 20 años afincada en Talavera de la Reina y acaba de ser elegida la mujer más bella del mundo. En concreto, ha sido coronada como Mrs. Universe Official 2024 Elite en la categoría +50, un certamen que ha tenido lugar en las Islas Canarias y que ha contado con la participación de medio centenar de representantes de diferentes países.

Silvia nació en San Sebastián, pero pasados los años se mudó a Talavera de la Reina por amor, aunque fue en la capital gipuzcoana donde comenzó su andadura en la industria del modelaje con tan solo 17 años. "Compaginaba los estudios con trabajos de modelo que me iban saliendo y cuando terminé la carrera -estudió Magisterio- me fui a vivir a Madrid, pero con 27 años, embarazada de mi primera hija, decidí dejarlo", cuenta.

Aquellos años participó en desfiles, trabajó en la televisión con productores tan conocidos como Pepe Navarro o José Luis Moreno, fue azafata de eventos y colaboró en diferentes campañas publicitarias. "Tuve una época idílica, pero cuando nació mi niña no me lo pensé dos veces y lo dejé todo para ocuparme de ella", señala Silvia, que se mudó a Talavera y comenzó a ejercer allí como docente hasta que hace unos meses le volvió a picar el gusanillo.

Una oportunidad del destino

"Mi hija pequeña se apuntó a una agencia de modelos y yo me puse a buscar agencias para mujeres maduras, pero no es fácil porque las empresas suelen buscar chicas jóvenes. En ese momento me topé con este concurso para mayores de 30 años y decidí probar", relata la talaverana, que se alzó hace unos días con el título de Mrs. Universe 2024 +50, un reconocimiento que ha marcado un antes y un después en su vida.

"Pienso que esto ha sido una oportunidad del destino. Hace 30 años me presenté a Miss Guipúzcoa y no gané. Y parece que la vida me ha dado este premio ahora para que aproveche, para que siga por este camino", subraya Silvia, que ha solicitado una excedencia en el colegio donde trabaja para hacer caso a su instinto. "Quiero potenciar mi imagen como cara visible de una mujer madura que todavía puede dedicarse al sector de la moda", añade.

"La edad no debe ser un obstáculo"

La talaverana lo tiene claro. Quiere "romper esa barrera y que la edad no sea un obstáculo", sino "una oportunidad para buscar perfiles más reales". "Quiero que se nos vea, que se nos escuche y que, si tenemos las cualidades adecuadas, podamos llegar lejos", subraya.

Para Silvia, este concurso "no solo es belleza". También sirve como "inspiración" para que las mujeres confíen en que "pueden lograr sus sueños". "Solo tienen que luchar y salir de su zona de confort, al igual que lo he hecho yo", señala.

Y lo ha conseguido, aunque admite que ahora le gustaría llegar "a lo más alto" para "allanar el camino a las siguientes". "Me he metido en una aventura que va a ser una locura, pero estoy muy ilusionada. Ahora solo espero que todo salga bien, que alguna firma importante apueste por mí y, sobre todo, disfrutar del proceso", concluye.