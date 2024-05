Rocío Camacho publica su libro más especial: "Aquí está lo que nunca he hablado en redes sociales"

La 'influencer' Rocío Camacho, natural de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), ha publicado este miércoles su segundo libro. Bajo el título de "Estos valores no se venden", la obra -de la editorial Martínez Roca- invita a reflexionar sobre el amor, la amistad, el trabajo, la familia, el miedo o el fracaso. Temas universales con los que sentirse identificado en cada página.

"No sirve de nada buscar en otras personas lo que necesitas de ti. ¿Alguna vez te has llevado una decepción amorosa? ¿Te has arrepentido de no pasar más tiempo con los tuyos? Seguro que, en más de una ocasión, te has apoyado en esa persona que siempre está en los momentos difíciles o de baja autoestima", revela la sinopsis.

Y precisamente eso es lo que pretende la 'influencer' con este libro: dar la mano y acompañar a los lectores para que aprendan que todo es cuestión de perspectiva y que hay que restar importancia a las cosas que realmente no la tienen.

"El mayor viaje personal que he hecho"

A través de Instagram, Rocío Camacho ha explicado que "el mayor viaje personal" que ha hecho nunca está en estas páginas. "Los temas que nuunca he querido hablar en redes sociales están aquí. Todos los miedos, dudas, inseguridades y fracasos, también. Y las alegrías, las historias de amor y las que no salieron bien, los errores, los aciertos y la felicidad", ha señalado.

La 'influencer' ha asegurado que este libro "va más allá de las redes, del postureo, de la superficialidad y de hablar de salud mental por ser tendencia más que por necesidad".

"Cuando acabé de escribirlo le dije a mi editorial que sentía que era como un rayo de sol a través de la ventana en pleno mes de enero. Porque he intentado que sea como una sensación de calidez, de tranquilidad, momento de soledad y de sentir felicidad valorando lo más simple", ha indicado.

Si de algo habla Rocío Camacho en su libro es de amor. En todas sus versiones: el amor de la pareja, de la familia y los amigos, y no menos importante, el amor a uno mismo. La autora hace reflexionar sobre el amor saludable, subrayando que el amor verdadero debe ser fácil, sin sufrimiento y lleno de respeto mutuo.