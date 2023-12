Sigue estos consejos si no quieres llevarte una decepción con el cotillón de Nochevieja

La noche de fin de año es la oportunidad elegida por muchos para disfrutar de fiestas o cotillones con amigos. Sin embargo, en algunas ocasiones los planes no salen como uno piensa y lo que en principio iba a ser una noche de diversión se convierte en todo lo contrario por cancelaciones, exceso de aforo o problemas de seguridad.

Por eso, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han elaborado una lista de consejos a seguir para evitar este tipo de sorpresas desagradables.

En primer lugar, antes de comprar la entrada, aseguran que "no está de más" preguntar por la autorización municipal para la celebración del evento y por el seguro de responsabilidad civil. En este sentido, subrayan que lo ideal es que el recinto también cuente con un seguro que cubra pérdidas o robos de objetos en el guardarropa.

[Nochevieja en Toledo: los menús más exclusivos para despedir el año]

A la hora de comprar la entrada, aconsejan hacerlo directamente a la empresa organizadora. Si esa adquisición se hace a través de internet hay hacerlo en páginas oficiales y evitar las webs de reventa, ya que así será más fácil reclamar si hay problemas. "Compruebe que la entrada incorpora información básica como el CIF, el domicilio social y los datos de contacto con la empresa. Y si incluye barra libre o solo un determinado número de consumiciones", agregan.

En el supuesto de que se produzcan cambios en las condiciones de contratación, ya se por el lugar, los servicios u horarios, se puede acudir directamente a la Dirección General de Consumo para reclamar. Si hay sospecha de estafa porque hayan vendido entradas falsas o más entradas del aforo permitido, lo mejor es acudir directamente a la Policía. Por eso, es importante conservar la entrada y cualquier información relacionada con el evento.

Otras sorpresas desagradables pueden producirse a la hora de llegar a la fiesta, por ejemplo, con las medidas de seguridad. Respecto a esto, la OCU recuerda que las salidas de emergencia tienen que estar practicables con barra antipánico sin candados ni obstáculos. También debe haber recorridos de evacuación visibles y realizables en no más de tres minutos. Si tenemos la sensación de que puede producirse una aglomeración, hay que comunicarlo y se puede exigir la devolución de la entrada.

La pirotecnia es un elemento también a tener en cuenta. Como recuerda la OCU, en España se producen cada año 1.700 accidentes relacionados con el uso de artefactos explosivos y pirotécnicos. Por eso, lo mejor es no acudir con petardos y si hay algún evento pirotécnico previsto, hay que respectar la distancia de seguridad.

Por último, si cuando termine la fiesta has bebido, ni que decir tiene que conducir es una temeridad. Algunos eventos masivos suelen disponer de un autobús o lanzadera a disposición de los asistentes para el desplazamiento al lugar. Pero si no existen otras opciones, lo ideal es compartir coche con una persona que no tenga pensado beber esa noche para garantizar la seguridad de todos o usar transporte público.

Sigue los temas que te interesan