PP por un lado y PSOE por otro: división en la concentración contra la violencia machista en Toledo

La concentración contra la violencia machista en Toledo, convocada cada mes por el Consejo Local de la Mujer, ha dividido este jueves a los dos bloques del Ayuntamiento -el equipo de Gobierno y la oposición-, que han desplegado dos pancartas diferentes para condenar esta lacra. Los socialistas se han distanciado del PP y Vox para "no blanquear a quienes niegan la violencia de género" y estos les han hechado en cara la "división" a costa de las víctimas.

Tras uno de los carteles, con el lema "Toledo contra la violencia de género", se han situado los ediles del gobierno pactado por el PP y Vox, mientras que el otro se ha desplegado con el título "Toledo contra la violencia machista", alzada por los ediles del PSOE y de Unidas Podemos.

La concejal socialista Ana Isabel Abellán, que ha leído el manifiesto de condena de la violencia hacia las mujeres, ha explicado que han decidido sacar su propia pancarta para "no estar al lado de quienes niegan la violencia machista" y para criticar que el nuevo equipo de Gobierno ha sido eliminado la Concejalía de Igualdad.

"No podemos seguir blanqueando a un Gobierno que sigue negando la igualdad entre hombres y mujeres y por eso nos hemos posicionado hoy en una pancarta aparte", ha dicho la que fuera edil de Igualdad, Ana Belén Abellán. "Siempre estaremos del lado de las víctimas de la violencia machista", ha añadido.



Por su parte, la concejal 'popular' de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, ha lamentado profundamente la actitud del PSOE, "que hoy ha mostrado su verdadera cara rompiendo la unidad en la lucha contra la violencia de género".

"La concentración de hoy tiene que ser por las víctimas. No vamos a hacer política de esta manera y me duele profundamente que haya habido esta división", ha reiterado la edil, que ha puesto de manifiesto su "disgusto" por las nueve mujeres fallecidas el pasado mes de julio y ha señalado que ese debería de ser el espíritu de la concentración, el minuto de silencio en señal de repulsa y "no otras cuestiones".

Por último, el portavoz de Izquierda Unida Podemos, Txema Fernández, ha manifestado su condena "absolutamente enérgica" de los asesinatos machistas del mes de julio y los que "probablemente ocurran a partir de ahora, porque van a seguir ocurriendo si seguimos sin hacer absolutamente nada y negando que existe".

El PSOE insiste en la "censura" de la obra

Tras la lectura del manifiesto, Abellán ha vuelto a insistir en que el PP y Vox han "censurado" la obra de teatro 'La infamia', de la periodista mexicana Lydia Cacho, que se iba a representar en los actos del día contra la violencia hacia las mujeres, y que lo ha hecho "por una cuestión de ideología". El PP, de su lado, ha asegurado que "no se puede cancelar lo que no está contratado", y además, que "ante la escasez de recursos, hay que priorizar".

Illescas ha señalado que "no hay censura ninguna ni cancelación de la obra", simplemente "había habido unas conversaciones, unos cruces de emails y un tanteo de mercado" ante las distintas actividades que se pueden realizar con ocasión del 25-N. Sin embargo, ha explicado que al llegar al Ayuntamiento "nos hemos encontrado que esta función no estaba contratada ni se había efectuado una retención de crédito suficiente y necesaria para acometerla". Por ello, "hemos tenido que priorizar, ante la escasez de recursos, que no son ilimitados", ha dicho.

