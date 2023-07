Con más de 520.000 seguidores en Instagram, Marian García -más conocida como Boticaria García- se ha convertido en la farmacéutica más conocida de la televisión, pasando de dispensar medicamentos en Belmonte y Villaescusa de Haro (Cuenca) a compartir su saber y su sentido del humor a todo el país a través de las redes sociales.

Mientras trabajaba en su pueblo, abrió un blog sobre salud y alimentación que se convirtió en uno de los más visitados. Su objetivo en aquel momento era batallar contra el “doctor Google”, ya que mucha gente acudía a ella con un diagnóstico autobuscado por Internet. El éxito fue tal que colgó la bata para convertirse en una de las divulgadoras científicas más respetadas.

Ahora, Boticaria ha accedido a someterse al test del verano que este periódico propone semanalmente a algunos de los rostros más conocidos de Castilla-La Mancha.

Pregunta. ¿Cuál ha sido el verano de su vida?

Respuesta. ¡El verano pasado! Pero es que tengo la suerte de que cada verano ha sido mejor que el anterior. El año que viene espero decir lo mismo.

P. ¿Y cuál es el verano soñado que está por llegar?

El de alquilar la autocaravana para recorrer Nueva Zelanda. Pero como el verano de aquí es el invierno de allí… ¡Nunca nos acaba cuadrando!

P. ¿Qué es lo que más le gusta y lo que más detesta del verano?

R. Lo que más me gusta es que los días son eternos. Que haya luz a las diez de la noche es una especie de magia que permite estirar el tiempo. Y no se me ocurre nada mejor en la vida que poder estirar el tiempo. ¿Detestar? No puedo ponerle ni una pega al verano. Del verano me gustan hasta los mosquitos. Yo viviría siempre en verano.

P. ¿Cuál es la bebida que más disfruta en este tiempo?

R. Agua con gas, con un poquito de limón… ¡el gintonic healthy!

P. ¿Gazpacho o salmorejo?

R. ¡Gazpacho sin dudarlo! Aunque el ajoblanco casero de mi suegra es un espectáculo.

P. ¿Qué fruta veraniega no falta en su nevera?

R. Albarillos. Les tengo cariño desde pequeña. Me acuerdo de que cuando mi madre los traía era la señal inequívoca de que se acababa el cole y ya era verano.

P. Imagine que solo pudiese comer un helado más para el resto de su vida. ¿Cuál elegiría?

R. Esto siempre causa polémica porque hay quien dice que sabe a pasta de dientes pero soy fan convencida del helado de After-Eight o menta/chocolate. Y ahora que nadie nos oye, si tengo que elegir un helado ultraprocesado de esos que yo no como, te diré que hay un Magnum de sabor After-Eight que ya es tocar el cielo.

P. Deme un consejo para soportar las noches tropicales y poder dormir… ¿Con pijama o sin pijama?

En pelota picada, siempre. Eso atempera.

P. ¿Con aire acondicionado, con ventilador o con la ventana abierta?

R. ¡Lo del aire acondicionado para dormir debería estar prohibido! Salvo que vivas en Sevilla, claro.

P. ¿El calor quita las ganas o sube la temperatura corporal?

R. Dice la canción que “Cuando llega el calor, los chicos se enamoraaaan”.

P. ¿Ha experimentado lo que es vivir un amor de verano? ¿Qué recuerdo tiene?

R. Pues va a sonar cursi pero el mejor amor de verano llegó con el que hoy es mi marido… y 23 años después y dos criaturas aquí seguimos.

P. ¿Dónde va a veranear o ha veraneado este año?

R. La playa de San Juan es un clásico desde que nací. ¡Y siempre hay que pasar por Belmonte, claro! ¡Viva la Virgen de Gracia!

P. ¿Hotel, apartamento turístico o residencia familiar?

Vamos a ver, donde esté un buen hotel con sus sábanas blancas bien estiradas y crujientes… Aunque la casa de la abuela también es un “todo incluido” con la mejor puntuación.

P. ¿Alguna manía a la hora de hacer la maleta?

R. Siempre llevo un cepillo de dientes de repuesto, de estos que ponen en los hoteles, en un bolsillo interno. He sufrido mucho por olvidarme el neceser alguna vez, soy muy despistada y como no me fío de mí misma, me protejo.

P. ¿Disfruta más la playa o de la piscina?

R. Era muy de piscina hasta que descubrí el paddle surf. Ahora que más me gusta del verano, además de los días largos, es hacer paddle surf.

P. ¿Y es de estar en la arena o prefiere el chiringuito?

R. Soy un culo inquieto hasta en verano, así que si voy a la playa es para jugar a las palas o para coger una tabla. Nunca me verás en la orilla con una toalla o una sillita tomando el sol… Y el chiringuito de después, obligado.

P. ¿Bañador, bikini o topless?

R. Yo soy de bañador de cuello vuelto.

P. ¿Alguna vez ha practicado el nudismo?

R. El Señor no me ha llamado por ese camino.

P. ¿Es de las que no perdona la siesta cuando está de vacaciones?

R.. Hago siestas de diez minutos porque si las hago de más… es mejor que no me vuelva a cruzar con nadie en el resto de la tarde.

P. Durante las vacaciones, ¿teléfono apagado o encendido?

R. Creo que no sé cómo se apaga mi teléfono. No practico ese botón.

P. ¿Se queda el portátil en casa o se lo lleva a cuestas?

R. Lo que más valoro en vacaciones es no abrir el portátil, aunque este año viajará conmigo porque estoy escribiendo un nuevo libro y no puedo soltar al bebé.

P. ¿Nos recomienda una canción y un libro para este verano?

El libro de mi amigo Marco Aurelio, “Meditaciones”. Y la canción, “Está por venir” de Elena Farga, que es el himno oficial de la selección española femenina de fútbol, que acaba de irse a jugar el mundial en Australia y Nueva Zelanda… ¡He perdido la oportunidad de irme con ellas y cumplir mi sueño!

P. Y si tuviese que irse de vacaciones con un famoso o un personaje histórico. ¿A quién elegiría?

R. Este año me iría con Marco Aurelio. He estado leyéndole mucho últimamente y me surge alguna duda que me gustaría comentar con él… Aunque en el plano lúdico-festivo no me importaría irme de fiesta alguna noche con Shakira. Pagaría por ello.

